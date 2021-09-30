CHP'li Tutdere: Ucube rejim kur rekoru kırdırmaya devam ediyor

“İktidar, beceriksiz yönetimiyle vatandaşın cebindeki parayı pul etti”

AK Parti’nin ekonomiyi yönetemediğini iddia eden CHP’li Tutdere, “Tek adam rejimi ve kötü ekonomik yönetim anlayışı ülkeyi sefalete sürükledi. Dolar kuru yılbaşından bu yana yüzde 20,2, Euro kuru ise yüzde 14,8 arttı. Bir başka ifadeyle TL yılbaşından bu yana dolar karşısında yüzde 16,8, Euro karşısında ise yüzde 12,9 oranında değer kaybetti. Yani iktidar, beceriksiz yönetimiyle vatandaşın cebindeki parayı pul etti. Saha çalışmalarımız kapsamında gittiğimiz her yerde, dinlediğimiz her yurttaşımız, esnafımız hayat pahalılığından yakınıyor. Yurttaşlarımız kredi, faiz, icra üçgeninde hayatlarını idame ettirmeye çalışıyor” diye konuştu.

“Türk lirası günden güne eriyor”

Tek adam rejimiyle ilgili Anayasa değişikliğinin kabul edilmesi ve sonrasındaki süreçten örnekler vererek kurdaki artışlara dikkat çeken Tutdere, “3 Kasım 2002’de AKP’yi iktidara getiren seçim günü 1 dolar 1,67 TL, 1 Euro ise 1,66 TL idi. Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yetkiyi verin faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz” dediği 19 Haziran 2018’de 1 dolar 4,75 TL, 1 Euro ise 4,49 TL. Peki vatandaş yetkiyi verdikten sonra değişen bir şey oldu mu? Aksine, yurttaşlarımız gün geçtikçe daha da yoksullaştı. Çünkü ceplerindeki lira her geçen gün biraz daha eridi. Nitekim Cumhurbaşkanının yetkiyi istediği ve aldığı gün 4,75 TL olan 1 dolar bugün 8,84 TL. Yine o gün 5,49 TL olan 1 Euro bugün 10,35 TL. Rakamlar, vatandaşın verdiği yetkiyi vatandaşın lehine kullanmadıklarını açıkça ortaya koymaktadır. Vatandaş günü geldiğinde cebindeki parasını pul eden bu ucube sistemden ve kötü yönetimden hesap soracak, sandıktan köşe bucak kaçanları er geç sandığa gömecektir” ifadelerini kullandı.

“Hazinenin borçlarında sekiz ayda 229 milyar liralık artış yaşandı”

Hazinenin iç ve dış borçlarının ağustosta bir önceki aya göre 9 miyar lira daha artarak yeni bir rekor kırdığını vurgulayan Tutdere, “Yılın ilk sekiz aylık döneminde borçlarda 229 milyar liralık artış yaşandı. En son ağustosta yaşanan 9 milyarlık artıştan sonra hazinenin iç ve dış borçları 2 trilyon 42 milyar liraya kadar yükseldi. Ağustos sonu itibarıyla 2 trilyon 42 milyar lira olan borç stokunun 1 trilyon 169 milyar liralık kısmını iç borçlar, 872 milyar liralık kısmını ise dış borçlar oluşturuyor. Dış borçların tamamı, iç borçların ise yüzde 23,8’i yabancı para cinsinden alınmış borçlar. Bu kadar yüksek bir yabancı para borcu, Hazine’nin çok büyük bir kur riski taşıdığını gösteriyor. Nitekim, Ocak-Ağustos 2021 döneminde Hazine’nin net borçlanmasının 105,5 milyar lira olmasına karşın, borç stokunda 229 milyar liralık bir artışın yaşanması, kur artışından kaynaklanıyor. Ayrıca 8,30 TL civarında olan dolar kurunun, 27 Eylül itibarıyla 8,85’e kadar yükselmesi eylül ayında döviz cinsinden iç ve dış borçlar nedeniyle 75 milyardan fazla bir artışı da beraberinde getirecektir” dedi.