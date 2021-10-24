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CHP'li Tutdere: Kayıt dışılık artıyor, kayıtlı çalışanlara ise işsizlik maaşı bağlanmıyor

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere kayıt dışı çalışan işçilerin sayısında yaşanan artışa dikkat çekerek, işsizliğin ulaştığı boyutlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

24 Ekim 2021 Pazar 12:59
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CHP'li Tutdere: Kayıt dışılık artıyor, kayıtlı çalışanlara ise işsizlik maaşı bağlanmıyor

Milletvekili Tutdere yaptığı açıklamada, sosyal güvenlik kuruluşlarına kayıtlı işçi sayısında azalış yaşanırken kayıt dışı çalışan işçi sayısında artış yaşandığı, gerçek işsizliğin ise yüzde 22 seviyelerine ulaştığını ifade etti.

“Kayıtlı çalışan sayısı azalıyor, kayıt dışı çalışan sayısı ise artıyor” 

Ekonomik göstergelerin uçtuğu bir dönemde işgücüne katılım oranın düşmesinin izahının olmadığının altını çizen Milletvekili Tutdere, açıklanan ekonomik verilerin birbiriyle çelişmesine dikkat çekti.

Milletvekili Tutdere, “TÜİK’in açıkladığı verilere göre üretim ve ihracat artıyor, Türkiye ekonomisi ise adeta uçuyor. Fakat ne gariptir ki TÜİK’in çizdiği bu tabloya karşın hem istihdam hem de işgücü azalıyor ve işgücü dışındaki nüfus artıyor. Bütün ekonomik göstergelerin uçtuğu bir dönemde işgücüne katılım oranı yüzde 51.2’ye, istihdama katılım oranı ise yüzde yüzde 45’e geriledi” ifadelerini kullandı.

Sosyal güvenlik kurumlarına kayıtlı işçi sayısında azalma yaşanırken kayıt dışı çalışan işçi sayısında ise artış yaşandığını dile getiren Milletvekili Tutdere, “Ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerine göre, herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna kayıtlı çalışanların sayısı bir önceki aya göre 498 bin kişi azalırken kayıt dışı çalışanların sayısı ise 484 bin kişi artmış durumda. Kayıt dışı çalışan işçi sayısı 9 milyon 194 bin kişiye ulaşmış durumda. Türkiye’deki istihdamın kalitesi giderek düşüyor ve emek sömürüsü büyüyor” dedi.

“İşsizlik maaşı almak için başvuranların yüzde 59’una işsizlik aylığı bağlanmadı”

1 milyonu aşkın yurttaşın işsizlik maaşından yararlanmak için işsizlik sigortasından yararlanmak için başvuru yaptığını fakat, başvurusu kabul görerek aylık bağlanan vatandaş sayısının düşük seviyelerde olduğunu öne süren Tutdere, “Ocak-Eylül döneminde 1 milyon 65 bin işsiz vatandaşımız işsizlik sigortasından yararlanabilmek için İşsizlik Sigortasına başvurdu. Başvuru yapanların ise sadece 445 binine, yüzde 41,8’ine işsizlik aylığı bağlandı. İşsizlik maaşı almak için başvuru yapanların yüzde 58,2’sine ise aylık bağlanmadı. İktidar kayıtlı olarak çalışan yurttaşlarımıza işsiz kaldığında maaş ödemiyor, buna paralel olarak da kayıt dışı çalışan sayısında büyük bir patlama yaşanıyor. İktidar görevini yapmıyor işçilerimiz her geçen gün daha da zor koşullar altında çalışmaya mecbur bırakılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

 

Kaynak: PHA
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