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CHP'li Tutdere: Bu işler koltuğa oturup ahkam kesmekle olmuyor

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi esnaflarını tek tek ziyaret ederek, sorunları dinledi.

15 Eylül 2021 Çarşamba 13:24
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CHP'li Tutdere: Bu işler koltuğa oturup ahkam kesmekle olmuyor

Tutdere gerçekleştirdiği ziyaretler sonrası, “Esnafın dilinde tek bir cümle var; ‘Gidişat iyi değil, zamlar ve enflasyon belimizi büktü’ diyorlar” dedi.

Milletvekili Tutdere’nin Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi’ne gerçekleştirdiği ziyaretlere, CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Belediye Meclisi Üyesi Erdoğan Şahin, CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, İl Başkan Yardımcıları Hüseyin Gazi Işık ve İsmet Tanrıverdi ile parti yöneticileri eşlik etti.

“Esnaf BAĞ-KUR borcunu ödeyemediği için hastanelere gidemiyor”

Geçim sıkıntısı çektiğini, BAĞ-KUR’a olan borçlarından dolayı da muayene dahi olamadığını ifade eden kaportacı esnafı, “30-40 bin lira BAĞ-KUR borcum var, bin lirasını dahi ödeyemiyorum. Dişimi çektirmem gerekiyor, ama hastaneye gidip dişimi çektiremiyorum. Çünkü ödeyemediğim prim borçlarımdan dolayı hastanelerde muayene olamıyorum” dedi.

Ürünlere yüzde yüz oranında zam geldiğini, fabrikatörlerin kârı katlanırken küçük esnafın artık kendi yağında bile kavrulamadığını, borçlarının her geçen gün katlandığını söyleyen başka bir sanayi sitesi esnafı ise, “Geçen sene aküyü 300-350 liraya satıyordum, şu anda 600 liraya satıyorum. Ürünlere yüzde 100 zam geldi. Benim aldığım işçilik ücreti 10 yıldır aynı, işçilik ücretimi artıramıyorum, fakat sattığımız ürünlerin fiyatı sürekli artıyor. Fabrikatör zengin oluyor biz küçük esnaf ise yerimizde sayıyoruz. Maaşlara ufak zamlar yapılırken ürünlere yüzde yüz zam geliyor. Dolayısıyla çark dönmüyor, geçinemiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İktidar esnafı kaderine terk etti”

Esnafın BAĞ-KUR’a olan borçlarını ödeyemediğini bundan dolayı hastane hizmetlerinden yararlanamadığını bizzat esnafımızdan dinledik diyen Milletvekili Tutdere, “Esnaflarımızın yarısından fazlası maalesef BAĞ-KUR’a olan prim borçlarını dahi ödeyemiyor. Bundan dolayı da esnafımız en temel insani hakları olan sağlık hakkına erişemiyor. Esnafımız hastanelere gidemiyor, muayene olamıyor, gerekli tedavilerini alamıyorlar. Üst üste gelen zamlar dolayısıyla fiyatları artırmak zorunda kalan esnafımız hem ürünlerini satamıyorlar hem de müşterilerine karşı mahcup oluyorlar. AK Parti iktidarı ise esnafımızın bu feryatlarını duymazdan geliyor. Esnafımızı adeta yok sayan iktidar, esnafı kaderine terk etti” dedi.

“Bu işler koltuğa oturup ahkâm kesmekle olmuyor”

Yüksek enflasyon karşısında yurttaşların isyanlarını dile getirdiklerini, bu durumun tek sorumlusunun ise şahsım hükümeti olduğunu ifade eden Tutdere, şunları kaydetti: “Sokağa inip esnafın perişan halini görün. Bu işler koltuğa oturup ahkâm kesmekle olmuyor. İş yapamayan, para kazanamayan esnaf, ödenemeyen krediler, vergiler, primler, borçlar ve sürekli artan icralar esnafın belini bükmüş durumda. Bu mağduriyeti giderebilecek doğru düzgün bir destek paketi hazırlanıp bir an önce esnafın yarasına merhem olunmalıdır.”

“Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi’nde işler durma noktasına gelmiş durumda”

Adıyaman’ın adeta kalbi konumunda bulunan Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi’ndeki esnafları teker teker ziyaret ederek, farklı sektörden esnaflar ile bir araya gelip sorunları ilk ağızdan dinlediklerini aktaran Milletvekili Tutdere, “Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi’nde çok acı bir tabloyla karşılaştık. Esnaflarımız özellikle hayat pahalılığından ve yedek parça bulamamaktan şikayetçiler. Günlük olarak değişen ve hızla yükselen fiyatları vatandaşa anlatamamaktan dertliler. Esnaflarımız ‘müşterilere fiyat verirken artık utanıyoruz.’ diyorlar. Toptancı esnafımızsa ‘Müşterilere parçaları satarken fiyat yüksekliğinin nedenlerini anlatmakta güçlük çekiyoruz’ diyorlar. Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi’nde işler durma noktasına gelmiş. Esnaflarımız olan işten de kazanç elde edemiyor, kar sağlayamıyor ve kendi BAĞ-KUR’larını dahi yatıramaz hale gelmişler. Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi esnafı özellikle iktidardan bu yüksek BAĞ-KUR primlerinin düşürülmesini istiyor, çünkü artık çocuklarımı doktora, hastaneye götüremez hale geldik diyorlar. Dişimiz ağrıyor ağrıyı bastırarak doktora bile gidemiyoruz diyorlar, bu çok acı bir durum” ifadelerini kullandı.

“Lüksten, şatafattan vazgeçip ülkenin kaynaklarını esnaflarımıza ve çiftçilerimize aktarın”

Zor koşullarda alın teri döken esnafların sesini kulak verin diyerek, iktidara çağrıda bulunan Tutdere, “Adıyaman Küçük Sanayi Sitesi’ndeki esnaf iktidara şu çağrıyı yapıyor, ‘Duyun sesimizi, artık dayanacak gücümüz kalmadı, dayanacak takatimiz kalmadı.’ diyorlar. Esnaflarımızla birlikte iktidara biz de çağrı yapıyoruz; yağın içinde, güneşin altında, zor koşullarda alın teri döken bu esnaflarımızın sesini duyun, feryatlarına kulak verin. Esnaflarımızı ağır elektrik faturası yükünden, yüksek BAĞ-KUR prim ücreti yatırmaktan, hızla yükselen yedek parça fiyatlarından bu zamlardan kurtarın, bu zamlardan bu vatandaşlarımız çok çekti. Bu zamlar son bulsun ve bu zamlara karşı artık tedbir alın diyoruz. Artık lüksten, şatafattan vazgeçin ülkenin kaynaklarını esnaflarımıza ve çiftçilerimize aktarın. Anadolu’da, Adıyaman’da insanlarımızın yüzü gülsün diyoruz” şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
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