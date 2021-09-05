CHP'li Buluş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı

Yeni eğitim-öğretim yılının heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaştıklarını kaydeden Başkan Hüseyin Buluş, öğrencilere ve öğretmenlere başarılı yıl geçirmesi temennisinde bulundu.

“Ebeveynler, okul ve öğretmenlerle iş birliği içinde olmanızı istiyorum”

Başkan Buluş, mesajında; Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, onlara en iyi imkanları sağlamaya çalışan ailelerimizin ve büyük gayretlerle ilimizin her köşesinde hizmet veren öğretmenlerimizin yeni eğitim-öğretim 2021-2022 yılı heyecanını ve coşkusunu yürekten paylaşıyoruz. Değerli öğretmenlerimiz, öğrencilerinizi çağın gelişmelerini takip edebilen, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanabilen, sağlıklı, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür bireyler olarak yetiştirmek sizlerin asli görevinizdir. Bu görevi heyecanla, başarıyla yerine getireceğinize inancım tamdır. Çocuklarımızı sizlere emanet etmekten gurur duyuyor, eğitim-öğretim yılınızın hayırlı olmasını diliyorum.

Sevgili öğrenciler yalnızca bilgi sahibi olmak için değil bilim, teknoloji, insani değerler ve sanat gibi alanlarda kendinizi geliştirmek için çalışmalısınız. Sorumluluk alabilen, analiz yapabilen, arkadaşlarıyla sevgi ve saygı temeline dayalı ilişkiler kurabilen bireyler olarak kendinizi yetiştirme hedefiyle başarılı bir yıl geçirmenizi temenni ediyorum. Çocuklarımızın yetişmesinde önemli bir rolü olan değerli anne ve babaların da eğitim sürecine olumlu ve yönlendirici katkılar sunacağına inanıyorum. Okul-aile ve öğretmenler arasındaki iş birliğinin, evlatlarımızın başarılarını olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Bu vesileyle okul-veli ve öğretmen arasında samimi ve güvene dayalı bir iletişimin kurulmasının çocuklarımıza çok önemli katkılar yapacağını düşünüyorum. Sayın veliler, öğrencilerimizin eğitiminde yalnız okulların değil velilerin eğitimlerinin de büyük payı olduğunu, bu payınız çok önemlidir. Bu nedenle daima okul ve öğretmenlerle iş birliği içinde olmanızı istiyorum.

Bu duygu ve düşüncelerle, başta geleceğimizin teminatı çocuklarımız olmak üzere tüm öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz, velilerimiz ve eğitim camiasının İlköğretim Haftası’nı kutluyor, 2021-2022 eğitim- öğretim yılının ilimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.