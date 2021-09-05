CHP'li Buluş: Çözüm yerli üretimin ve üreticinin desteklenmesidir

Üreticilerin artan fiyatlar karşısında ezildiğini öne süren Başkan Hüseyin Buluş, ‘Adıyaman'da Hayvancılığın sonu’ başlığıyla bir mesaj yayımladı.

“Adıyaman çiftçisinin hali içler acısı”

Başkan Buluş, açıklamasında; “Adıyaman çiftçisinin içler acısı hali bölgenin iklim koşullarının yanında hükümet yetkililerinin buradaki çiftçiyi sahipsiz bırakmasından kaynaklanmaktadır. Bir yerde tarım ve hayvancılığın sürdürülebilmesi için bu iş ile uğraşan insanların azami miktarda da olsa bir kar elde edebilmeleri ve yaşamlarını devam ettirebilecek koşullara sahip olmaları ile mümkün olabilmektedir. Gelmiş geçmiş hükümetler arasında, çiftçiye hayvanlarını sattırıp, tarlalarını boş bıraktıran yada tarlasını, evini, köyünü geride bırakıp şehirde işsizlikle boğuşmaya mahkum eden AK Parti hükümeti. AK Parti hükümeti, çiftçisine değer vermediğini en başta tarım ve hayvancılıktan anlamayan bakanları bu göreve getirmekle göstermiştir. Bir tıp doktorunun, bir işletme mezununun, ülkenin tarım ve hayvancılığına kazandıracak hiçbir şeyin olmadığını, batıracağını, bitireceğini kendilerinin de çok iyi bilmelerine rağmen; yine de bu alışkanlığından vazgeçmemektedir. Ülkemizin tarım ve hayvancılığını kendi keyfi emelleri ve rant sevdalarına kurban etmekten vazgeçmemişlerdir” dedi.

“Çözüm yerli üretimin ve üreticinin desteklenmesidir”

Tarım ve hayvancılık politikaları ülkenin ayrılmaz bir bütünlüğü olduğuna dikkat çeken Buluş, açıklamasın devamında ise, “2002-2021 yıları arasındaki bu hükümet döneminde, dışa bağımlı bir tarım politikası güdülmüştür. Dolayısıyla, "İthal çılgınlığından vazgeçmediğimiz sürece, ne işsizliğin önüne geçebiliriz, ne de dışa bağımlılıktan kurtulabiliriz. Çözüm yerli üretimin ve üreticinin desteklenmesidir. Bunu yaptığınız zaman yerli ve milli olursunuz. Bu kadar yerli, bu kadar Milli Tarım Bakanını da ilk kez görmüş olduk. Bakalım daha neler göreceğiz, hangi ithal tarım ürünlerini yiyip içeceğiz? Hayvanlarımıza; samanı, insanlarımıza ise; pirinç, buğday, mercimek, mısırı ithal olarak yedirten hükümetimiz, yakında köylü ve çiftçilerimiz için de, ‘Taş yesinler’ diyerek, ithal taş mı getirecekler? Adıyaman ve ülkemizin tarım ve hayvancılık politikaları ayrılmaz bir bütündür. Tarım politikasında en ufak bir girdi maliyetindeki artışın hayvancılığa etkisi kat ve kat olarak yansımaktadır. 2020-2021 yılı çiftçilerimizin ahırlarını boşalttığı, tefecilere, bankalara, gübre Bayilerine, tarım aletleri satış yerlerine, yakıt istasyonlarına, yem fabrikalarına, veteriner kliniklerine birikmiş olan borcunu ödeyemediği bu açığını kapatmak için kara kara düşündüğü bir yıl olmuştur. Yem, ilaç, yakıt fiyatlarına haftada bir zam yapılmakta, 50TL’ye satılan yemin torbası 160-170 TL, 30 TL’ye satılan bir kutu ilaç 80-90 TL, İktidara geldiğinde 1.5Tl olan yakıt 7-8 TL’ye çıkmış bulunmaktadır” ifadelerini kullandı.

“CHP İktidarında çiftçilik, hayvancılık yapan vatandaşlarımızın sorunları çözüme kavuşacaktır”

Başkan Buluş, son olarak; “Tarım ve orman il müdürlükleri zorunlu bulundukları koruyucu hekimlik uygulamalarını keyfi sebeplerle yerine getirememektedir. Küpeleme, kayıt, ücretsiz aşılamak görevini yerine getiremeyip çiftçiye yardımcı olmak yerine çiftçiyi bezdirip destekleme paralarını almalarına engel olmaktadır. Ülkemizde aşı ve ilaç üreten firmaların yeteri kadar olmayışı çiftçiyi ithal gelen çok yüksek fiyatlı ürünleri kullanmaya mecbur bırakıp kazançlarını bitirmektedir. Piyasada sahte ilaç satan veteriner hekim veya ziraat mühendisi olmayan kişiler denetlenmemekte ve bu kişileri şikâyet edecek merciler ya bulunamamakta ya da olanlar bu şahıslara göz yummaktadır. En ucuz girdi kalemi olan samanın fiyatı biçerdövercilerin tekeline bırakıldığı için yer yer 1.5-2 TL’yi geçmektedir. Mera alanları birilerine peşkeş çekildiği için hayvanların tüketebileceği tek kaba yem saman onunda fiyatı bu denli yüksek olduğu için çiftçi alamamakta ve hayvanını satmaktadır. Bu nedenle Köyden kente göçün ününü alamayacak Ulu Önder Atatürk’ün milletin efendisi diye gösterdiği köylü Vatandaşlarımızın yok oluşunu hep birlikte göreceğiz. CHP İktidarında çiftçilik, hayvancılık yapan vatandaşlarımızın sorunları çözüme kavuşacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: (PHA) - Perre Haber Ajansı