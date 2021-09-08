banner186
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 30°
açık
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1448.19
ALTIN
486.42
DOLAR
8.4616
STERLİN
11.6538
EURO
10.0045

CHP'li Buluş: CHP ülkemize umut olan partidir

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, CHP’nin 98. kuruluş yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.

08 Eylül 2021 Çarşamba 15:46
7 Okunma
CHP'li Buluş: CHP ülkemize umut olan partidir

CHP’nin dünyanın en köklü ve Türkiye’nin en eski siyasi örgütü olduğuna dikkat çeken Buluş, mesajında; “Umudun adı, ülkemizi kurtaran ve kuran Cumhuriyet Halk Partimiz 98. yaşında. Gururluyuz, mutluyuz, heyecanlıyız. Büyük devlet adamı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyet’ten önce 9 Eylül 1923’te Cumhuriyet Halk Partisini kurmuştur.

Emperyalist ülkelerin pazarı durumuna düşmüş bir ülkenin kurtuluş ve kuruluşunu gerçekleştiren, dünyanın en köklü ve Türkiye’nin en eski siyasi örgütlenmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundan itibaren Türkiye’nin imarında, iktisadi yapılanmasında, çok partili rejime geçişte, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesinde, sosyal devletin oluşmasında emekleri ve emek verenleriyle beraber bugünlere kadar gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu günden bugüne, Atatürk ilke ve devrimlerinin, özgürlüklerinin, demokrasinin, emeğin ve insan haklarının yılmaz bekçisi olmuştu. Çağdaş Türkiye Cumhuriyetini kuran, demokratik, laik sosyal hukuk devletini inşa eden, adaleti sağlayan partidir Cumhuriyet Halk Partisi ülkemize umut olan partidir” dedi.

“CHP Türkiye’dir”

Buluş, açıklamasının devamında ise, “Dünyadaki ve coğrafyamızdaki savaşlar kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve partimizin “Yurtta Sulh, Cihanda sulh” ilkesinin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyetin mirasını yiyenlerin değil, bu mirası yaratanların, bu mirasa sahip çıkıp, yarına taşıyanların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi adaleti yok edenlerin değil, çağdaş hukuk sistemini kurup adaleti sağlayanların halkıyla yürüyen, hiçbir ayrım yapmadan tüm kesimleri kucaklayan partidir. CHP Türkiye’dir. Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki, hiçbir hesap, bizim insanımızın canından daha değerli değildir. Bunun karşısında duracak, halkıyla birlikte gözünü kan bürümüşlere ve iktidarının sürmesi için her yolu mubah sayanlara dur diyecek olan, Halkın ve Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve demokrasiyi kuran parti olarak, Türkiye’nin aydınlık geleceğini hedefleyen ezilenlerin ve halkın partisi olarak halkımızı kucaklamaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Halk Partisi’nin 98. kuruluş yıldönümünü örgütümüz ve tüm halkımız adına kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerinde bulundu.

Kaynak: PHA
Anahtar Kelimeler:
CHPli Buluş: CHP ülkemize Umut Olan Partidir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esnaf anlattı CHP Milletvekili Tutdere dinledi
Esnaf anlattı CHP Milletvekili Tutdere dinledi
Vekil Ahmet Aydın: Erken seçim yok
Vekil Ahmet Aydın: Erken seçim yok
Milletvekili Aydın: Eğitim seviyesi yüksek olan toplumlar dünyaya yön verir
Milletvekili Aydın: Eğitim seviyesi yüksek olan toplumlar dünyaya yön verir
CHP'li Buluş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
CHP'li Buluş'tan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
CHP'li Buluş: Çözüm yerli üretimin ve üreticinin desteklenmesidir
CHP'li Buluş: Çözüm yerli üretimin ve üreticinin desteklenmesidir
CHP'li Binzet: Güçlü bir gelecek için iyi bir eğitim şart
CHP'li Binzet: Güçlü bir gelecek için iyi bir eğitim şart
Başkan Diler: Diyarbakır Anneleri terör örgütünün kimyasını bozdu
Başkan Diler: Diyarbakır Anneleri terör örgütünün kimyasını bozdu
Tutdere: Besni’yi karış karış gezecek sıkmadık el bırakmayacağız
Tutdere: Besni’yi karış karış gezecek sıkmadık el bırakmayacağız
Başkan Alkayış: Siyasi partiler birbirinin düşmanı değil rakibidirler
Başkan Alkayış: Siyasi partiler birbirinin düşmanı değil rakibidirler
Vekil Tutdere: 3 milyon 564 bin kişi borcunu ödeyemiyor
Vekil Tutdere: 3 milyon 564 bin kişi borcunu ödeyemiyor
Eski AK Parti İlçe Başkanı Akel, sosyal medya fenomenlerini dava etti
Eski AK Parti İlçe Başkanı Akel, sosyal medya fenomenlerini dava etti
Tutdere: Yargısı bağımsız, mahkemeleri tarafsız bir Türkiye idealimiz için çalışıyoruz
Tutdere: Yargısı bağımsız, mahkemeleri tarafsız bir Türkiye idealimiz için çalışıyoruz
AK Partili Aydın: AK Parti’nin mührünü vurmadığı eser kalmadı - Videolu Haber
AK Partili Aydın: AK Parti’nin mührünü vurmadığı eser kalmadı - Videolu Haber
Vekil Tutdere: Esnafının feryadını duyun
Vekil Tutdere: Esnafının feryadını duyun
Ulubey: Stratejik dehasıyla Atatürk'ü bugün daha derinden anlamaya ihtiyacımız var
Ulubey: Stratejik dehasıyla Atatürk'ü bugün daha derinden anlamaya ihtiyacımız var
Buluş: Kurtuluş Savaşımız dünyadaki tüm mazlum milletlere cesaret verdi
Buluş: Kurtuluş Savaşımız dünyadaki tüm mazlum milletlere cesaret verdi
CHP’li Tutdere, birlik ve kardeşlik mesajı verdi
CHP’li Tutdere, birlik ve kardeşlik mesajı verdi
Alkayış: 20 yıllık ‘AK’ icraatlarını sahada broşürlerle halkımıza anlatacağız
Alkayış: 20 yıllık ‘AK’ icraatlarını sahada broşürlerle halkımıza anlatacağız
Vekil Tutdere: Esnafımız zor günlerden geçiyor
Vekil Tutdere: Esnafımız zor günlerden geçiyor
Tutdere: Özhaseki konuşmalarında kendi genel başkanını tarif etmiş
Tutdere: Özhaseki konuşmalarında kendi genel başkanını tarif etmiş
İYİ Parti yöneticilerinden Kahta Ziraat Odası’na ziyaret
İYİ Parti yöneticilerinden Kahta Ziraat Odası’na ziyaret
İYİ Parti Adıyaman Kadın Kolları’ndan aşure ikramı - Videolu Haber
İYİ Parti Adıyaman Kadın Kolları’ndan aşure ikramı - Videolu Haber
AK Partili Özhaseki: Bu adam söyledikleri yalanlar ile Guinness rekorlar kitabına aday biri - Videolu Haber
AK Partili Özhaseki: Bu adam söyledikleri yalanlar ile Guinness rekorlar kitabına aday biri - Videolu Haber
Vekil Aydın: Söz konusu Adıyaman ise kapımız da gönlümüz de herkese açıktır
Vekil Aydın: Söz konusu Adıyaman ise kapımız da gönlümüz de herkese açıktır
CHP’li Tutdere, yerel ve ulusal gündemi değerlendirdi
CHP’li Tutdere, yerel ve ulusal gündemi değerlendirdi
CHP’li Tutdere: İktidar esnafın feryatlarına kulaklarını tıkamış durumda
CHP’li Tutdere: İktidar esnafın feryatlarına kulaklarını tıkamış durumda
Başkan Aydın: STK'ların fikirlerini önemsiyoruz
Başkan Aydın: STK'ların fikirlerini önemsiyoruz
Başkan Bilen, saldırıyı kınadı
Başkan Bilen, saldırıyı kınadı
CHP’li Binzet: Saldırıyı kınıyorum
CHP’li Binzet: Saldırıyı kınıyorum
Siyasetçi-Yazar Ulubey'den aşı çağrısı
Siyasetçi-Yazar Ulubey'den aşı çağrısı

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim