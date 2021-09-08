CHP'li Buluş: CHP ülkemize umut olan partidir

CHP’nin dünyanın en köklü ve Türkiye’nin en eski siyasi örgütü olduğuna dikkat çeken Buluş, mesajında; “Umudun adı, ülkemizi kurtaran ve kuran Cumhuriyet Halk Partimiz 98. yaşında. Gururluyuz, mutluyuz, heyecanlıyız. Büyük devlet adamı, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyet’ten önce 9 Eylül 1923’te Cumhuriyet Halk Partisini kurmuştur.

Emperyalist ülkelerin pazarı durumuna düşmüş bir ülkenin kurtuluş ve kuruluşunu gerçekleştiren, dünyanın en köklü ve Türkiye’nin en eski siyasi örgütlenmesidir. Cumhuriyet Halk Partisi kuruluşundan itibaren Türkiye’nin imarında, iktisadi yapılanmasında, çok partili rejime geçişte, demokrasinin, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesinde, sosyal devletin oluşmasında emekleri ve emek verenleriyle beraber bugünlere kadar gelmiştir. Cumhuriyet Halk Partisi, kurulduğu günden bugüne, Atatürk ilke ve devrimlerinin, özgürlüklerinin, demokrasinin, emeğin ve insan haklarının yılmaz bekçisi olmuştu. Çağdaş Türkiye Cumhuriyetini kuran, demokratik, laik sosyal hukuk devletini inşa eden, adaleti sağlayan partidir Cumhuriyet Halk Partisi ülkemize umut olan partidir” dedi.

“CHP Türkiye’dir”

Buluş, açıklamasının devamında ise, “Dünyadaki ve coğrafyamızdaki savaşlar kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk’ün ve partimizin “Yurtta Sulh, Cihanda sulh” ilkesinin haklılığını bir kez daha ortaya koymaktadır. Cumhuriyet Halk Partisi cumhuriyetin mirasını yiyenlerin değil, bu mirası yaratanların, bu mirasa sahip çıkıp, yarına taşıyanların partisidir. Cumhuriyet Halk Partisi adaleti yok edenlerin değil, çağdaş hukuk sistemini kurup adaleti sağlayanların halkıyla yürüyen, hiçbir ayrım yapmadan tüm kesimleri kucaklayan partidir. CHP Türkiye’dir. Herkes şunu çok iyi bilmelidir ki, hiçbir hesap, bizim insanımızın canından daha değerli değildir. Bunun karşısında duracak, halkıyla birlikte gözünü kan bürümüşlere ve iktidarının sürmesi için her yolu mubah sayanlara dur diyecek olan, Halkın ve Atatürk’ün partisi Cumhuriyet Halk Partisi’dir. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Cumhuriyeti’ni ve demokrasiyi kuran parti olarak, Türkiye’nin aydınlık geleceğini hedefleyen ezilenlerin ve halkın partisi olarak halkımızı kucaklamaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Halk Partisi’nin 98. kuruluş yıldönümünü örgütümüz ve tüm halkımız adına kutlar, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerinde bulundu.