CHP'li Bozat'tan Kadir Gecesi mesajı

Kadir gecesinin mukaddes bir gece olduğuna dikkat çeken Levent Bozat,"On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayının son günlerini yaşarken, bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi’ne yeniden kavuşmanın mutluluğu ve huzuru içerisindeyiz. Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, duaların ve tövbelerin kabul olduğu bu gece; birlik ve beraberliğimizin pekişmesi, manevi huzurumuzun artması için de eşsiz bir fırsattır. Cenab-ı Allah’ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı bu gece, bütün günahlarımız için af dilememiz adına da en güzel vesiledir. Bu duygu ve düşüncelerle başta kıymetli Adıyamanlı hemşehrilerim olmak üzere tüm İslam âleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ediyor, bu gecenin tüm insanlığa ve dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum"şeklinde konuştu.

Kaynak: PHA