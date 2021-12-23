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CHP'li Binzet, tarımda artan girdi maliyetlerine dikkat çekti

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, zengin tarım potansiyeline sahip Türkiye'de tarımın bitme noktasına geldiğine işaret ederek, dışa bağımlılık ve dövize bağlı olarak yükselen fiyatların üretimi bitirme noktasına getirdiğini söyledi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
23 Aralık 2021 Perşembe 13:32
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CHP'li Binzet, tarımda artan girdi maliyetlerine dikkat çekti
MALİYETLER ÜRETİCİYİ TEHDİT EDİYOR

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, zengin tarım potansiyeline sahip Türkiye'de tarımın bitme noktasına geldiğine işaret ederek, dışa bağımlılık ve dövize bağlı olarak yükselen fiyatların üretimi bitirme noktasına getirdiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, ekonomik kriz derinleşerek devam ederken, üreticinin sorunlarına dikkat çekti.

Türkiye'nin pek çok kalemde dışa bağımlı olduğuna işaret eden Başkan Binzet, "Gübre, mazot, elektrik, zirai ilaç, tohum gibi pek ok girdide dışa bağımlılık ve dövize bağlı olarak yükselen fiyatlar tarımsal üretimi bitirme noktasına getirdi. Mazotun litresi 11.5, gübrenin tonu15-16 bin liraya ulaştı. Bu fiyatlarla çiftçi nasıl üretim yapacak?" diye sordu.
Ülkenin zengin tarımsal potansiyel üretimine rağmen çiftçinin üretimden vazgeçtiğini dile getiren Başkan Binzet, "Tarım ve gıda krizi tüm dünyayı giderek daha çok sarsarken, Türkiye'nin tarımdan vazgeçme lüksü yoktur. Bu lüks işsizliği, istihdamı artırır. Krizi daha da derinleştirir. Bir yılda ayçiçeğinde yaşanan sorunun raf fiyatlarına nasıl yansıdığını gördük. Üretici isyan ediyor. Maliyetler aşağı çekilmeli. Acil önlemler alınmalı" dedi.
Son Güncelleme: 23.12.2021 13:34
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