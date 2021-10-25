CHP'li Binzet: Kriz halkın belini büktü; alıcı ve satıcı dertli

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Pazar Pazarı’nı gezerek esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek sorun ve sıkıntılarını dinledi.

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet,"Pazarın nabzını tuttuk. Bir dokunduk bin ah işittik” dedi.

Tezgahların dolu olduğunu ancak alıcı olmadığını dile getiren CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, “Akşam saatleri olmasına rağmen tezgahlar hala dolu. Esnaf satamıyor, vatandaş bakıp geçiyor. Hem pazarcı esnafımız hem vatandaşlarımız zamlardan şikayetçi. Milletvekilimiz, il başkanımız, Disiplin Kurulu Başkanımız ve parti örgütümüz ile birlikte Pazar Pazarı’nda hem esnafımızın hem vatandaşlarımızın nabzını tuttuk. Bir dokunduk bin ah işittik. Esnaf satamıyor, vatandaş bakıp geçiyor. Hem pazarcı esnafımız hem vatandaşlarımız zamlardan şikayetçi" şeklinde konuştu.