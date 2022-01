CHP'Lİ BİNZET: GENÇLERE SÖZ BİLİM VE SANATLA İLERLEYECEĞİZ!

"DİN VE VİCDAN ÖZGÜRLÜĞÜ HER BİREYDE OLMALI"

Başkan Binzet, her bireyin özgür olduğunu, ailenin fikirlerine göre değil, bireyin kendi düşüncelerine göre hayatını çizmesi gerektiğini belirterek;" Dün vefat eden o genç kardeşimize çok üzüldüm. Cemaat yurdunda kalmaya tahammül edemediği için intihar etmiş. Ailesinin zoruyla orada kalıyormuş. O genç vefat ettikten sonra ailesinin de açıklaması çok üzücüydü. Ben kimseden şikayetçi degilim demiş. İşte bizi bu düşünce bitirecek, işte çocuklarımızı zehirleyen, onları intihara sürükleyen de bu. Hiçbir aile çocuğuna baskı yaparak büyütmemeli. Din ve vicdan özgürlüğü her bireyde olmalı. Çocuklarımız genç yaşta bu sebepten toprağa girmemeli. Biz CHP olarak iktidar olunca söz veriyoruz. Bir sürü devlet yurdu açacağız, kurs açacağız. Bilim ve sanatla ilerleyeceğiz, kimseyi bir şey için zorlamayacağız, her kurumu tek tek, itinayla denetleyeceğiz. Aydınlık gelecek için el ele vereceğiz." şeklinde konuştu.