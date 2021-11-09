CHP Kadın Kollarından 10 Kasım Mesajı

Başkan Songül Yavuz 10 Kasım mesajında; “Cumhuriyetimizin kurucusu büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü sonsuzluğa uğurladığımız 83.yıl dönümünde özlemle anıyoruz. 57 yıllık yaşamında her daim milletinin ve vatanının bağımsızlığı için çabalamış ve girdiği her mücadelede askeri ve siyasi zekasıyla farkını ortaya koyarak zaferlere ulaşmıştır. Milletimize yaşattığı bu büyük başarılarla ilke ve devrimleriyle dünya milletlerine de örnek olan Atatürk’ün ilke ve devrimleri ülkemizin geleceğine yön vermeyi daime sürdürecektir. Atatürkçü düşünce sistemi dün olduğu gibi bugünde ve gelecekte de pusulamız olmaya devam edecektir. Açtığın yolda, gösterdiğin hedefe hiç durmadan yürüyeceğimize ant içeriz. Tüm bu derin duygularla Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 83. yılında bir kez daha şükran, minnet ve saygıyla anıyoruz” dedi.