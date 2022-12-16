CHP İlçe Başkanı Buluş: İstanbullunun iradesine karşı verilmiş cezadır

Mahkemeden hapis kararının çıkmasıyla izlenecek adli sürece değinen CHP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada karar açıklandı. Bu karar İstinaf Mahkemesi'ne gidecek. İmamoğlu'na verilen 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası onanırsa Yargıtay'a gidecek. Yargıtay'ın da kararı onaması durumunda İmamoğlu siyasi yasaklı olacak"dedi.

"Adalet bir kez daha katledildi"

CHP’li Buluş, “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hukuksuz karar ve ceza 16 milyon İstanbullunun iradesine karşı verilmiş bir cezadır. Türkiye Cumhuriyeti demokrasisi hiçe sayılmıştır. Bu hukuksuzluğa, bu zulme en büyük cevabı yine Türk milleti verecektir” şeklinde konuştu.

Son olarak İmamoğlu’nun görevine vatandaşların son verebileceğini vurgulayan Buluş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde seçilmemiştir! Kartal'daki Anadolu Adliyesi'nde görevine son verilemez. Sayın Ekrem İmamoğlu'nu İstanbullu seçmiştir! Ekrem İmamoğlu'nun görevine de ancak İstanbullular son verebilir” eleştirisinde bulundu.



Kaynak:PHA