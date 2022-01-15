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CHP İl Başkanı Burak Binzet'ten EYT açıklaması - Videolu Haber

EYT mağdurlarının, artık bireylerin değil toplumun sorunu haline geldiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, iktidara geldiklerinde yapacakları düzenlemeleri açıkladı.

15 Ocak 2022 Cumartesi 22:03
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CHP İl Başkanı Burak Binzet'ten EYT açıklaması - Videolu Haber

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile bir araya gelerek basın açıklaması düzenledi.
EYT sorunun toplumsal bir sorun haline dönüştüğüne dikkat çeken Binzet, EYT'lilerin taleplerini hatırlattı. Atatürk Kent Meydanı'nda gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan CHP'li Çankır, iktidara geldiklerinde emekliler ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar ile ilgili yapacakları düzenlemeleri açıkladı.
"En büyük hak gasplarından biri ortaya çıktı"
Demokrasi Parkı önünde toplanan CHP üyeleri ve EYT'liler adına açıklama yapan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet,"Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor. 1999 yılında yapılan değişiklikler ve 2008 yılında yürürlüğe giren Sosyal Güvenlik Yasası ile emeklilik yaşı ve prim ödeme gün sayısı kademe kademe arttırıldı. Bunun sonucunda ülke tarihinin en büyük hak gasplarından biri ortaya çıktı. İlk sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olup, emeklilik için gereken sigortalılık süresi ve prim gün sayısını dolduran çalışanların emeklilik hakları ellerinden alındı ve yıllar sonraya ötelendi. 1998 yılında işe başlayan bir çalışan 2023 yılında emekli olma hakkına sahipken emeklilik hakkı 15 yıl sonraya, yani 2038 yılına ertelendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, yaş engeliyle birlikte bir de AKP-MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda, karşımızda AKP-MHP ittifakını gördük. TBMM’de, Emeklilikte Yaşa Takılanların kazanılmış haklarına kavuşabilmeleri için verdiğimiz tüm kanun teklifleri AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildi. İktidar EYT mağdurlarına “Daha gençsin, emekli olamazsın” diyor. Öte yandan işverenler ise "Sen yaşlısın, sana iş veremem" diyor. İktidarın kurduğu düzen beş milyona yakın vatandaşımıza adeta “Sen yoksun” diyor. Öte yandan, emeklilik hakkı elinden alındığı için halen çalışmak zorunda olan vatandaşlarımız iş cinayetlerinde can vermeye devam ediyor. 2013 yılından bugüne emeklilik yaşı gelmiş olduğu halde emekli olamayıp çalışan 2 binden fazla işçi, iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi. Bir başka deyişle EYT’liler sadece açlıkla değil; iş kazaları ve iş cinayetleri ile de sınanıyor. Bu ağır tabloya karşın AKP Genel Başkanı Erdoğan EYT’lileri “Ülke ekonomisini çökertmeye dönük nasıl bir adım olduğunu herkes kabul edecek ve bunun karşısında durmaya başlayacaklar” diyerek hedef göstermeyi tercih ediyor. Erdoğan emeklilik hakkını isteyen vatandaşlarımızı ülke ekonomisini çökertecek bir yük olarak gördüğünü söylüyor! 20 yılda faiz lobilerine her ay 2 milyar 271 milyon 284 bin dolar faiz ödeyen iktidar, söz konusu kazanılmış emeklilik hakkını isteyen vatandaşlar olunca ülke ekonomisinin çökeceğini söylüyor. İktidar bir gecede dolar milyarderi yaptığı yandaşlarına hazine garantili faiz vaat ederken vatandaşların emekliliğini bir hak olarak dahi görmüyor. 46 yaşında emekli olan AKP Genel Başkanı, milyonlarca vatandaşa mezarlıkta emekliliği reva görüyor, “38 yaşında emekli olan biri 40 sene devletten maaş alacak. Böyle bir uygulama olamaz” diyor."dedi.
"Türkiye’de yaklaşık 7,9 milyon emekli asgari ücretin altında aylıkla açlık sınırının altında yaşıyor"
EYT'lilerin 22 yıldır haklarını verilmesi için mücadele ettiklerini ifade eden Binzet,"Erdoğan EYT’lileri hedef alırken “İskandinav Ülkeleri bu modelle battı” diyor. Oysa o İskandinav ülkelerinin emeklilerine en iyi yaşam koşullarını sunan ülkeler olduğunu söylemiyor. İskandinav ülkelerine gitmeye gerek yok! Türkiye’de yaklaşık 7,9 milyon emekli asgari ücretin altında aylıkla açlık sınırının altında yaşıyor. 4 milyondan fazla emeklimiz geçinebilmek için ya bir iş arıyor ya da bir işte çalışıyor. 40 yıl hizmeti olan emeklilerimiz kuru ekmeğe muhtaç durumda. EYT’liler kazanılmış haklarını talep ederken iktidar her defasında EYT mağdurlarının talepleri ile adeta alay ediyor. İktidarın havuz medyası her gün EYT müjdesi veriyor; iktidar yetkilileri “Sorunun çözümü için çalışma başlattık” diyordu. Ama en sonunda yine dönüp dolaşıp “Böyle bir gündemimiz, çalışmamız  yok” deme cüretini gösteriyorlar. EYT’liler artık iktidarın yalanlarını dinlemek istemiyor. EYT’liler ekonomiye zarar verecek kişiler olarak hedef gösterilmeyi değil, gasp edilen emeklilik hakkını istiyor. EYT’liler onlarca yıllık hizmetin ardından iş cinayetlerinde can vermek istemiyor. EYT’LİLER bu ülkenin eşit vatandaşları olarak kamusal sağlık hizmetinden yararlanmak istiyor. Kısacası EYT’liler yıllardır yaşadıkları hak kayıplarını ve mağduriyetleri giderecek yasanın çıkmasını istiyor."şeklinde konuştu.
"EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim"
EYT’liler bu büyük hak gaspına CHP iktidarında son vereceklerini belirten Binzet, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT’liler bu büyük hak gaspına
CHP iktidarında son verileceğini biliyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye’nin dört bir yanından, emeklilerimiz ve emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımız için yapacağımız düzenlemeleri burada bir kez daha dile getiriyoruz: EYT’lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek, yıllardır süren bu hak  gaspına son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Emeklilerimizin yıllardır beklediği ‘’İntibak Yasası’’nı derhal çıkartacak ve emekli aylıkları arasındaki eşitsizliklere son vereceğiz. Rantçıya, faizciye çalışan iktidar EYT sorununu çözmüyor, biz çözeceğiz. Sözümüz söz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Anayasamızın temel bir ilkesi olan sosyal devleti tüm toplum için hayata geçireceğiz. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ve tüm emeklilerimizin yıllarca hizmet ettikleri ülkelerinde hiçbir hakları gasp edilmeden, refah ve huzur içinde yaşayacağı bir ülkeyi hep birlikte kuracağız.  Bir avuç yandaşına devletin Hazinesini teslim edip EYT’lilere ve halka sırtını dönen Saray hükümeti ile Türkiye’nin kaybedecek bir günü daha kalmamıştır. Başta EYT olmak üzere tüm sosyal sorunların çözümü için hemen seçim, derhal seçim istiyoruz"
Yapılan açıklamanın ardından üyeler sessizce dağıldılar.

Kaynak: PHA
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