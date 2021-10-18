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CHP İl Başkanı Binzet 'ten Muhtarlar Günü Mesajı

CHP Adıyaman İl Başkanı Burak Binzet, Muhtarlar Günü nedeniyle mesaj yayınladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
18 Ekim 2021 Pazartesi 21:54
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CHP İl Başkanı Binzet 'ten Muhtarlar Günü Mesajı
Bütün muhtarların Muhtarlar Günü’nü en içten dilekleriyle kutladığını söyleyen CHP İl Başkanı Binzet, “Muhtarlar evlerimize en yakın mahallemizin en temel yapı taşlarıdır” dedi.
CHP’li Binzet mesajının devamında, “Muhtarlarımız bizler için oldukça önemli ve kıymetlidir. Mahallenin sorunlarını, ihtiyaçlarını birinci dereceden bilen ve hisseden kişidir. Bu anlamda sorunların çözümü noktasında bizlerle mahalleli arasında köprü görevi gören muhtarlarımız, halk yararına aracı olmaktadır. Bu gerekçelerle ben de tüm muhtarlarımızın bu özel gününü kutluyorum. Muhtarlarımız iyi ki varlar diyorum” şeklinde konuştu.
Son Güncelleme: 18.10.2021 21:57
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