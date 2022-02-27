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CHP heyetinden, Başkan Kılınç'a ziyaret

TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, beraberinde CHP il ve merkez ilçe başkanlarıyla birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç'a nezaket ziyaretinde bulundu.

27 Şubat 2022 Pazar 15:19
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CHP heyetinden, Başkan Kılınç'a ziyaret

TBMM Katip Üyesi ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere beraberinde, CHP İl Başkanı Burak Binzet, CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve parti yönetimi ile birlikte, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ı makamında ziyaret etti.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, huzur ve barış şehri Adıyaman'ın unvanına yakışır biçimde herkese eşit şekilde götürülen hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Kılınç'a teşekkür etti.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise TBMM Katip Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, CHP İl Başkanı Burak Binzet, CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve parti yönetimine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.
Ziyarette, Adıyaman ve belediyenin çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu.

 

Kaynak: PHA
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