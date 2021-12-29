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CHP heyetinden, Başkan Kılınç’a ziyaret

TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki heyet, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.

29 Aralık 2021 Çarşamba 20:27
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CHP heyetinden, Başkan Kılınç’a ziyaret

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, beraberinde CHP İl Başkanı Burak Binzet, CHP Merkez İlçe Başkanı Hüseyin Buluş ve parti yönetimiyle birlikte, Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’a nezaket ziyaretinde bulundu.
Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette konuşan CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, Başkan Kılınç’tan belediyenin çalışmaları hakkında bilgiler alarak, başarılar diledi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç ise CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

 

Kaynak: PHA
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