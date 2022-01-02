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CHP Gölbaşı İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde "CHP Gölbaşı İlçe Danışma Kurulu Toplantısı" gerçekleştirildi.

02 Ocak 2022 Pazar 10:16
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CHP Gölbaşı İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi

Gölbaşı Belediyesi Konferans salonunda CHP Gölbaşı İlçe Başkanı Emine Köseler ve yönetim kurulu üyeleri tarafından düzenlenen Gölbaşı İlçe Danışma Kurulu Toplantısına TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman İl Başkanı Mehmet Sırrı Burak Binzet, Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım, Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç, Şambayat Belediye Başkanı Necdet Arıcı, Pınarbaşı Belediye Başkanı Mahmut Alan ve parti üyeleri katıldı.
Saygı duruşu İstiklal Marşının okunmasıyla açılış konuşması yapıldı.  
Yapılan konuşmanın ardından kürsüye çıkan TBMM Başkanlık Divanı Üyesi ve CHP Adıyaman Milletvekili Av. Abdurrahman Tutdere,"AK Parti’nin her sıkıştığında CHP’ye iftira attığını görüyoruz. İçeride ve dışarıda yönetme kabiliyetini kaybetmiş bir AK Parti iktidarıyla karşı karşıyayız. Hem parlamentoda hem de yürütme olarak Cumhurbaşkanı artık Türkiye’nin sorunlarına çare olmaktan uzaklaşmış durumda. Ekonomiye baktığımızda özellikle son birkaç haftadır döviz başta olmak üzere enflasyon ve fiyatlardaki yükselişler Türkiye’nin her tarafında yurttaşlarımızda ciddi bir kaygıya sebebiyet verdi." dedi.
Konuşmaların ardından "CHP Gölbaşı İlçe Danışma Kurulu Toplantısı" basına kapalı olarak gerçekleşti.

 

Kaynak: PHA
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