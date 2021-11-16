CHP Gençlik Kolları yeni üye standı açtı - Videolu Haber

Parti üyelerinin hazır bulunduğu stant açılışında konuşan CHP İl Gençlik Kolları Başkanı Şehmuz Ocak, ”Gençlik kolları Genel merkezimizin talimatları ile 81 ilde aynı zamanda açtığımız standımızı bizde demokrasi parkı önünde açtık. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu liderliğinde emin ve kararlı adımlar ile iktidara giden Cumhuriyet Halk Partisine yeni yoldaşlar ve insanlar kazandırmak için buradayız. İnsanlarımızın hem dertlerini dinleyeceğiz. Buraya vatandaşlarımız gelerek üye olabiliyorlar. Standımız iki gün boyunca demokrasi parkı önünde olacak. İki günde üniversitede önünde stadımızı açacağız. Bu tür programlarımız her zaman devam edecek gençlerimiz, vatandaşlarımız bu iktidar yolumuza omuz versinler. Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geliyor. 2018 yerel seçimlerinde yerel iktidarı kazanan Cumhuriyet Halk Partisi diğer iktidarda kazanıp bu ülkeyi bir daha yeniden kuracaktır” dedi.

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