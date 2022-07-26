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CHP Adıyaman İl Gençlik Kolları'ndan KYK açıklaması - Videolu Haber

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Adıyaman Gençlik Kolları tarafından KYK borçlarının geri ödenmesini istediler.

26 Temmuz 2022 Salı 22:58
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CHP Adıyaman İl Gençlik Kolları'ndan KYK açıklaması - Videolu Haber

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İl binasında düzenlenen basın açıklamasına Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Burak Binzet, CHP Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Şeymus Ocak, parti yönetimi ve partililer katıldı.
Parti binasında toplanan CHP üyeleri adına açıklama yapan CHP Adıyaman Gençlik Kolları Başkanı Şeymus Ocak,"Geçtiğimiz haftalarda KYK borçlarının geri ödemelerinin açıklanmasının ardından Gençlerin Demokrat Amcası, Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun 'Gençlere sesleniyorum, Faizli KYK borçlarını ödemeyin. Bir sene içinde iktidara geliyoruz; sözünü verdiğim gibi, sizden sadece anapara talep edilecek, o da iş bulduğunuzda.” şeklindeki çağrısı ve çabalarının ardından iktidarın KYK borçlarının faizlerine yönelik yapmış olduğu çalışmayı eksik de olsa memnuniyetle karşıladık. Doğduğu topraklarda doymak isteyen, iyi bir eğitim alıp memleketine hizmet etmek isteyen, eğitim alabilmek için borçlanmak zorunda kalan, devletin kendilerine en açık ifadesiyle tefecilik yapmaya çalıştığı milyonlarca KYK borçlusu genç arkadaşımız adına Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na tekrar teşekkür ediyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AK Parti yapmak zorunda kalır şeklinde gerçek karşılığını bulmuştur. Toplumun tüm kesimlerinin sesini milletin sesini büyüten Genel Başkanımız Türkiye siyasetine yeni bir slogan armağan etmiştir. 'Kemal Kılıçdaroğlu söyler, AK Parti yapmak zorunda kalır. AK Parti’ye sesleniyoruz, Kısa da olsa hala zamanınız varken sizleri diğer 5 vaadimizi de hayata geçirmeye davet ediyor ve bu vaatlerimizi tekrar söylüyoruz."dedi.
İktidara geldiklerinde gençlerin sorunlarını çözecek, vaatleri yerine getireceklerini aktaran Ocak, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Aile destekleri sigortasından faydalanan ailelerin çocuklarına kamuya personel alımlarında pozitif ayrımcılık yapılacak, mülakat kaldırılacak, zorunlu hallerde kamera kaydıyla mülakat olacak. Torpile kökten son verilecek. Yerel yönetimler de dahil kamuda ilana çıkılan her pozisyon için şeffaf kurallarla işe alım yapılacak. Gençlerin ilk cep telefonu ve oyun konsolu alımlarında ÖTV sıfırlanacak. İlk internet aboneliklerinden vergi alınmayacak ve indirimli paketlere ulaşmaları sağlanacak. Üniversiteye kayıt yaptıran 18 yaş üstü her gence kültür sanat etkinliklerinde kullanabileceği bin TL bakiyeli kart ya da mobil uygulama tanımlanacak. Bu kart veya mobil uygulama, finansal teknoloji ürünü olacak. Gençlerden pasaport çıkarma işlemi ya da yurtdışına çıkış harcı alınmayacak. Gençlerin alacağı ilk sıfır otomobilde ÖTV sıfırlanacak. Yolun sonu görünüyor. Vaktiniz tükeniyor. Biz iktidara geldiğimizde gençlerin sorunlarını çözecek, vaatlerimizi yerine getireceğiz. Biz göreve gelene kadarki kısa süreyi iyi değerlendirmenizi umut ediyor, gösterdiğimiz yolda atacağınız her adımın bu milletin yararına olacağını ve kısa süre sonra iktidara gelecek olan bizlerin de işini kolaylaştıracağını belirterek şimdiden teşekkür ediyoruz. Sizlere iki iyilik daha yapmak istiyoruz. Genel başkanımızın gençlere 6 vaadinden biri olan ve bizim de çağrımızda ilk olarak dile getirdiğimiz kamuda liyakat ve şeffaflığın sağlanması, mülakatın kaldırılması vaadimizi hayata geçireceğinizden bu ülkede yaşayan herkes gibi bizler de şüpheliyiz.. Biz iktidara geldiğimizde vakit kaybetmeksizin bu eksiği tamamlar kamuda liyakati ve şeffaflığı esas kılacak her adımı atarız. Önce sizi göndereceğiz, sonra torpil sistemini bitireceğiz. İkinci olarak Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik örgütleri olarak, AK Parti Genel Merkezi’ne vaatlerimizin geniş bir şekilde açıklandığı parti programımızı göndereceğiz. Detaylı bir inceleme yapmanızda fayda var. Cumhurbaşkanı’na en azından özetini bile iletebilirseniz bu ülkenin hayrına olacaktır. Cumhurbaşkanı’nın geçmişte katıldığı bir programda genç bir arkadaşımızın KYK  borçları sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle yanıt vermişti; “Bu soruya iki türlü cevap verilir. Bir Bay Kemal gibi cevap verilir. Bir de Tayyip Erdoğan gibi cevap verilir. Cumhurbaşkanı’na bir daha boşluğa düşmemesi adına, kendisine sorulan sorulara hep Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu gibi cevap vermesini tavsiye ediyoruz."
Açıklamanın ardından partililer alış çalarak destek oldular.

 

Kaynak: PHA
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