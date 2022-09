Camcı: İran’daki kadın şiddetini kınıyoruz - Videolu Haber

HDP Adıyaman Merkez İlçe Başkanı Yeşim Camcı açıklamasında,"22 yaşındaki Jîna Mahsa Emînî, İran İslam Cumhuriyeti’nde rejimin sözde “Ahlak Polisi” tarafından başörtüsünü düzgün takmadığı gerekçesiyle başkent Tahran’da 14 Eylül’de işkenceyle gözaltına alındı. Polis karakoluna götürülen Mahsa, aynı gece hastaneye kaldırıldı ve oradan da ölüm haberi geldi. Amini'nin başına aldığı darp nedeniyle beyin kanaması geçirmesi sonucu yaşamını yitirdiği kesinleşti. Kürt bir kadın olan Mahsa Emînî, İran’da rejiminin polisleri tarafından katledildi. Kadınlar başta İran olmak üzere dünyanın her yerinde halklar protesto eylemleriyle Mahsa Emînî’nin katledilmesine karşı tepkilerini büyütmeye devam ediyor. Sokaklarda güçlü gösteri ve yürüyüşlerle erkek egemen İran Rejimine ve onun “ahlak polisi” gibi kadın düşmanı kurumlarına karşı isyanını yükseltiyor. Nitekim Mahsa’nın cenaze töreninde kadınlar toplu halde başörtülerini çıkararak, mücadelelerini, isyanını yeni bir boyuta taşıdığını göstermiştir. Kadınlara, kadınların yaşam tarzlarına, başörtü dayatmasına karşı direnişten asla vazgeçmeyeceklerini bir kez daha göstermişlerdir. Yine Mahsa’nın katledilmesine yönelik Kürdistan eyaletinde başlayan kadın isyanı bölgede dalga dalga yükselerek bir halk isyanına dönüşmüştür. İran rejimi gelişen bu isyanı sindirmek için tüm güçleriyle halka saldırarak bir kez daha kadın düşmanlığını, Kürt düşmanlığını tescillemiştir. İran’da 1979 yılından beri uygulanan yasalar kadın düşmanlığı üzerinden inşa edilmiştir. Kadınlara başörtüyü dayatan, kadınların yaşamlarına, giyimlerine, davranışlarına her türlü müdahaleyi hak gören, “İslami Kurallara” uymadıkları gerekçesi ile kadınları darp eden, katleden bu rejim yok olmaya mahkûmdur. İranlı kadınlar, haklarına ve yaşamlarına yönelik bu saldırılara karşı mücadele etmekten bir an olsun vazgeçmemiştir. Mahsa’nın direnişi bunun en büyük kanıtıdır. İktidarlarının giderek sarsıldığını gören rejim ve onun polisi ise kadınlara ve mücadelelerine saldırarak kadınları yıldırmaya ve sindirmeye çalışmakta. Ancak şu iyi bilinsin ki; kadınlar başta olmak üzere ezilenlerin mücadelesi ve direnişi engellenemeyecek! İranlı kadınlar başta olmak üzere tüm dünyada kadınlar artık yeter diyor! İran halkları, dünya halkları yeter diyor. Mahsa şahsında katledilen tüm kadınlara sözümüz, ahlaksızlık sizin görünen saç tellerinizde değil, İran’dan tüm dünyaya erkek egemen iktidarların zihniyetindedir. Buradan bir kez daha belirtiyoruz; Mahsa’nın direnişi ve mücadelesi bizlerin de mücadelesidir! Bu mücadeleyi halkların isyanı ve direnişiyle ile birleştirerek özgür bir dünyayı hep birlikte inşa edeceğiz.26 Eylül Pazartesi Günü Saat: 14:30’da İnci Düğün Salonunda Yapacağımız ve Eş Genel Başkanımız Pervin Buldan’ın katılacağı halk toplantısına başta kadınlar olmak üzere tüm Adıyaman halkını davet ediyoruz” dedi.

