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Bozkurt: Engellilere hizmet inancımızın gereğidir

Adıyaman Yeniden Refah Partisi Merkez İlçe Başkanı Özcan Bozkurt, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile bir mesaj yayınladı.

03 Aralık 2021 Cuma 18:45
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Bozkurt: Engellilere hizmet inancımızın gereğidir

Bozkurt, engelleri aşmanın bir inanç meselesi olduğuna dikkat çektiği mesajında; “Öncellikle engelli vatandaşların da her birey gibi kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebilmeleri en temel haklarıdır. Hiçbir engel bir insanın yaşamasının, eğitim almasının, üreten ve hayata değer katan bir insan olmasının önüne geçemez. Ve hiçbir engel kesinlikle aşılmaz değildir. Hayatımızda karşılaştığımız tüm engellerin aşılması bir inanç meselesidir. Tüm başarılarda olduğu gibi, bunu başarmanın da tek yolu öncellikle inanmaktır. Şunu da belirtmek isterim ki; ruhumuzda ve kalplerimizde engel olmadıktan sonra diğer engelleri aşmak çok da zor değildir.” dedi.

Engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımlarının sağlanması ve hayat standartlarının yaşanılabilir hale getirilmesi, toplumun en önemli vazifelerinden olduğunu vurgulayan Bozkurt şöyle devam etti: 

“Engellilik, sadece engelli vatandaşlarımızı ilgilendiren bir sorun değil, sosyal ve insani boyutları ile bütün bireyleri ilgilendiren önemli bir konudur. Çünkü tüm insanlar aynı zamanda birer engelli adayıdır. Dolayısıyla engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılmalarını sağlamak ve toplumun bir parçası olduklarını hissettirmek lütuf değil, büyük bir erdemliliktir. Engelli bireylerimizin toplumsal hayata katılmaları ve toplum içerisinde kendilerine yer bulmalarının ülkemiz ve milletimiz adına büyük bir kazanım olacağı unutulmamalıdır. 

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, engelli vatandaşlarımızın sorunlarına, parti olarak çözüm önerileri ve verdiğimiz sözleri açıkladı. 

'Engellilere hizmet inancımızın gereğidir' diyen Genel Başkanımız, Milli Görüş'ün iktidarda olduğu 54. hükümet döneminde 3 Aralık 1996 günü “Engelliler Bayramı” ilan edildiğini, dönemin Başbakanı Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hocamızın teklifi ile TBMM’de engelliler gündemi ile özel olarak toplanıldığını, Başbakanlığa bağlı “Engelliler İdaresi Başkanlığı’nın kuruluşunun gerçekleştirilip yaklaşık 90 adet kanun maddesinde değişiklik yapılarak engellilerin lehine çok önemli düzenlemeler yapıldığını hatırlattı. Çalışanlarının yüzde 90’ı engelli personelden oluşan fabrikalar kuracağız. Bu fabrikaların öncelikle engellilerin kullandığı araç ve gereçleri üretmesi ve ihraç etmesi sağlanıp böylelikle hem engelli vatandaşımıza iş kapısı açılacak, hem engellilerimiz ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar. 

“İşyeri kurmak isteyen engellilere hibe desteği ve vergiden muafiyet” 

Kendi işini kurmak isteyen engellilerimize kurmak istedikleri iş ile ilgili özel kurs verilip, başarılı olan engelli vatandaşlarımıza işlerini kurarken devlet desteği sağlanacak. Bu destek bugün olduğu gibi “geri ödemeli” değil, “hibe” şeklinde olacak. Ayrıca engellilerimizin kurduğu işyerleri vergiden de tamamen muaf tutulacak. 

Bakıma ihtiyaç duyan tüm engelli vatandaşlarımıza ‘sosyal hizmetler’ gözetiminde verilen bakım hizmetleri devam ettirilecek. Engellimizin bakımını üstlenen kişiye verilen maaş yükseltilip, en az asgari ücret düzeyine getirilecek ve bu bakımı yapan kişinin SGK pirimi devlet tarafından karşılanarak sigortalı hale getirilecek. 

“Çalışamayan engellilerimizin elektrik, doğalgaz ve su giderini devlet karşılayacak” 

Çalışma kabiliyetine sahip olmayan ve devletin sağlamış olduğu bakım hizmetinden faydalanan engelli vatandaşlarımıza daha fazla destek olabilmek amacı ile sosyal hizmetler gözetiminde elektrik, doğalgaz ve su giderlerinin tamamı, iletişim giderlerinin belirli bir kısmı devlet tarafından sosyal devlet olma mantığı çerçevesinde karşılanacak. 

“Engellilerimize TOKİ'den daha fazla pay ayrılacak” 

Ülkemizde engellilerin toplam nüfusa oranı yüzde 12.5 olduğu halde, engellilerimize TOKİ'den yüzde 2 veya yüzde 3 pay ayrılmasının adil bir uygulama olmadığını vurgulayan Erbakan, "Bu nedenle TOKİ’nin toplu konut projelerinde engellilere ayrılan daire sayısı yükseltilip, engelli vatandaşlarımızın devlet tarafından ev sahibi olması sağlanacak." vaadinde bulundu. 

Özel eğitime ihtiyacı olan engelliler, yaşadıkları bölgelerde “özel eğitim uygulama okulları”nın bulunmaması sebebiyle gerekli olan eğitimi alamamaktadırlar. Bu noktada Milli Eğitim Bakanlığı gerekli alt yapıyı oluşturacak ve “özel eğitim uygulama okulları”nın yaygınlaşması sağlanacak. 

“Engellilere uygun olmayan binalara iskân verilmeyecek” 

Engelli vatandaşlarımızın yaşamın her alanında bağımsız bireyler olarak hayatını devam ettirebilmesi için iş yerleri, okullar, alışveriş merkezleri, kamu binaları, ibadethaneler ve konutlar en geç bir sene içinde engellilerimize “gerçekten uygun” hale getirilecek. Bu özellikleri taşımayan binalara kesinlikle iskân verilmeyecek. Engelli sporcularımız kısıtlı imkânlar ile dünya çapında başarılara imza atmaktadır. Engelli vatandaşlarımızın da diğer vatandaşlarımız gibi spor yapmaları için gerekli alt yapı yerel yönetimler ile koordineli olarak en etkili şekilde sağlanacak. 

Özellikle ilgili bakanlıklarda 10 milyon engelli vatandaşımızı temsil etmek üzere, engelli vatandaşlarımızdan sorumlu Bakan Yardımcısı atanıp, alınan kararların engelli vatandaşlarımıza uyumluluğu gözetilecektir. Karar alındıktan sonra düzeltmek yerine, karar alma aşamasında doğru kararların alınması sağlanacak. Bizim engelli kardeşlerimiz için yapacağımız en güzel şey, onlara engel olmamak. Elimizden geldiği kadar desteklemektir. 

Bu duygularla, engellerin kaldırıldığı bir dünya temennisiyle, bedenindeki engeli kendisine engel olarak görmeyip, toplumsal hayata devam eden engelli vatandaşlarımızın bu özel gününü kutlar, aileleriyle birlikte sağlıklı ömürler dilerim."

Kaynak: PHA
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