Bozat’tan Nevruz Bayramı mesajı

Başkan Bozat, "Bizler birbirinden farklı kültürlere mensup insanlarla aynı coğrafyayı paylaşmış ve asırlardır bu güzel topraklarda birlikte, barış içinde yaşamış bir milletiz. Bin yıldır barış ve kardeşlik içinde yaşadığımız Anadolu topraklarını, emperyalistlerin oyun sahası olmaktan çıkartmak ve kardeşliğimizi bozmak isteyen şer odaklarının planlarını boşa çıkartmak hepimizin ortak gayesi ve hedefi olmalıdır. Baharın müjdecisi, bolluğun ve bereketin bayramı Nevruz’un, ülkemizin her köşesinde ve ortak kültür coğrafyasında yaşadığımız kardeş toplumlarda sevginin ve dostluğun bayramı olarak kutlanmasını temenni ediyorum. Saygıdeğer Adıyamanlıların Nevruz Bayramını tebrik ediyor; gönül coğrafyamızda yaşayan, yüreği bizlerle atan herkese bu anlamlı günün barış, huzur, kardeşlik ve mutluluk getirmesini diliyorum" dedi.