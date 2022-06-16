Bozat'tan Muhtarlar Derneği'ne ziyaret

Merkez ve Köy Muhtarları Derneği'ni ziyaret eden Avukat Levent Bozat, muhtarların sorunlarını dinledi.

Ziyaretle ilgili değerlendirmede bulunan Bozat,"Bugün köy ve merkez mahalle muhtarlarımızı ziyaret ettik. Muhtarların sorun ve önerilerini dinledim. Tarımsal sulama ve partimizin bölge çiftçileri için projelendirdiği GES-güneş enerjisi sistemleriyle ilgili bilgi alışverinde bulunduk. Merkez ve Köy Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Tuzcu'yla da istişarelerde bulunduk. Biz CHP olarak muhtarlarımıza büyük önem veriyoruz. Biliyoruz ki muhtarlar bu ülkenin belkemiği. Bu yüzden sık sık ziyaretlerde bulunup, sorunlarını çözmeye çalışıyoruz. Bu tür ziyaretlerimizin de her zaman süreceğini belirtmek istiyorum. Dernek Başkanımıza ve değerli Yönetim Kurulu Üyesi muhtarlarımıza misafirperverliklerinden dolayı çok teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."şeklinde konuştu.