Bozat: Madımak insanlık suçudur

"Üzerinden 29 yıl geçmesine karşın yüreklerimizi yakan Madımak yarası, olayın birçok yönü karanlıkta kaldığı için hala kanamaktadır"diyen Bozat, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu hain saldırıyı gerçekleştiren, katliama alet olanları ve onlarla aynı zihniyeti taşıyanları bir kez daha lanetliyoruz. Madımak katliamının perde arkasındaki asıl planlayıcı güçlerini ortaya çıkartmak, onlara hak ettikleri cezayı vermek, hangi hükümet iş başında olursa olsun, devletin asli görevlerinden biri olmalıdır. Olayın asıl sorumlularının cezalandırılmaması, ülkemiz adına, insanlık adına büyük bir utanç kaynağıdır. Ulusal bütünlüğümüzü, toplumsal yaşamımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden bu ve benzeri olayların faillerinin tümüne gereken cezayı vermek acılarımızı dindirmeyecek, ancak birazcık da olsa adalet duygusunun teminine yardımcı olacaktır. Ülkemizin benzer bir olayı yaşamaması dileğiyle bu katliamda yaşamını yitiren aydınlarımızı saygıyla anıyor, onlara rahmet diliyor, ulusumuzun ilerlemesi için varını yoğunu ortaya koyan aydınlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha hatırlatıyoruz"