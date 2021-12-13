banner189
Galeriler Yazarlar
Adıyaman 11
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2,097.87
ALTIN
820.52
DOLAR
14.38
STERLİN
19.05
EURO
16.21

Boynukara: Siyasette kadro değişimi ve süreklilik denklemini kurmak kolay değil

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) 25. Ve 26. Dönem Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, siyasi partilerin uzun süreli iktidarda kalabilmesinin nasıl mümkün olabileceğini ve 57 yıl yönetimde kalabilmeyi başaran Japonya Liberal Demokrat Partisi’ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

13 Aralık 2021 Pazartesi 12:31
9 Okunma
Boynukara: Siyasette kadro değişimi ve süreklilik denklemini kurmak kolay değil

Boynukara, kaleme aldığı yazısında, siyasette sıklıkla kullanılan ama uygulamaya geçirilmesinde zorluklar yaşanan kavramlardan birisinin de değişim olduğuna işaret ederek, "Değişim, süreklilik içinde bir değişim olarak anlatıldığında, bunun siyasal karşılığı genellikle olumlu olmaktadır. Çünkü toplum esasen değişimi, siyasal iddiaların kendisinde değil, kadroların yenilenme ve dinamizminde aramaktadır."dedi. 

Yelpazenin neresinde olursa olsun, tüm siyasi akımlar ‘değişimi’ söylemlerinin odağına koymayı tercih ettiğini vurgulayan Boynukara, şu ifadelere yer verdi: 

“Ama uygulamaya gelindiğinde bu kavram genellikle ötelenir veya yok sayılır. Kavramın cazibesi, toplumsal zeminde oluşturduğu olumlu iklimin ve bunun üzerinden ortaya çıkarabileceği olası sonuçların bu tutumda etkili olduğunu söylemek mümkün. Değişim kavramını siyasi süreçlerinin ana omurgası yapmayı başaran siyasi hareketlerin uzun iktidar süreçleri yaşadığını görüyoruz. Bu duruma ilişkin en iyi örneklerden birisi, Japonya Liberal Demokrat Partisi’dir. 
Japonya’nın köklü partilerinden birisi olan Liberal Demokrat Parti (LDP), merkez sağda siyaset yapmakta ve genel anlamıyla, muhafazakâr siyasi çizgiyi temsil etmektedir. LDP’nin en temel özelliği ise çerçevesi net olarak tanımlanmamış bir ideolojiye ve siyasal felsefeye sahip olmasıdır. Parti, farklılıkları kendi içinde kurumsallaştırarak yönetmeyi tercih ediyor ve bunu da başarıyor. Tüm kesimlerin yer bulacağı bir ‘şemsiye’ sistemiyle her kesimin kendine yer bulacağı yapıyı kurmak önemli. Bunu, tehdit algılarına göre ortaya çıkmış konjonktürel ‘iş birlikleri’ değil, tüm toplum kesimlerinin barınabileceği ve kendini ifade edebileceği bir çatı yapı olarak tanımlamak doğru olur. Bu durumun, partinin hareket kapasitesini olumlu etkilediği ise açık. Siyasal pozisyon ile birlikte LDP’nin ülkeye ilişkin genel hedeflerinin de bu süreçte etkili olduğunu ifade etmek gerekir. Parti, ihracatın sürekli artırılmasına dayalı ekonomik büyümeyi ve dış politikada ABD ile uyumlu siyasi tutumu temel ilke olarak kabul etmiştir. Bununla birlikte önemli olan diğer bir hedef ise idari reformcu karakteridir. Bu yönüyle, vatandaşın hayatını kolaylaştıran bir siyasal pozisyonu ortaya koymaktadır. LDP, kamu işlemlerinin kolaylaştırılmasını, özelleştirmeyi ve vergi reformu gibi başlıkları da öncelikli hedefleri olarak güncellemektedir. 
Bu kısa tanımlamayı bir kenara bırakacak olursak, LDP’nin siyasal pozisyonunu ifade eden en önemli farklılık, çerçevesi net olarak çizilmemiş siyasi perspektifin ortaya çıkardığı uzun iktidar sürecidir. Dünyada en uzun süre iktidarda kalan partilerden birisidir. Bu durumun LDP’yi farklı kıldığı açıktır. 15 Kasım 1955 tarihinde kurulan LDP, 1958 yılından bu yana 57 yıldır iktidarda. Son seçimlerde önemli kayıp yaşamış olsa da, seçimleri kazanmayı bildi. 
Son seçimde ortaya çıkan sandalye kaybını etkileyen temel faktörün, iktidar partisine karşı ortaya çıkan bloklaşmanın etkili olduğu ifade edilmekledir. Japonya iktidar süreçleri analiz edildiğinde LDP’nin sadece, 1993-1996 yılları arasında 3 yıl ve 2009-2012 yılları arasında da 3 yıl olmak üzere toplam 6 yıl iktidardan uzak kaldığı görülür. Bir parti için bu tür olumlu tabloyu ortaya çıkaran faktörlere odaklanmakta yarar var." 

"Değişimin iktidar sürecine etkisi net olarak görülmektedir"

Siyasi partilere iktidarda kalma imkânı sağlayan temel faktörleri sıralayan Boynukara, "Bir ülkede ve partide ortaya çıkmış olumlu bir sonucu olduğu gibi kopyalayıp uygulamak doğru olamayacağı gibi pek mümkün de değildir. Ancak, olumlu örneklerden ders almak ve kendi koşullarına uyumlu hale getirip uygulamak başarılı sonuçlar verebilir. LDP örneği buna imkân tanıyan başarılı bir örnek. Bu örneklik üzerinden, siyasi partilere iktidarda kalma imkânı sağlayan temel faktörleri sıralamak gerekirse; parti kadrolarında, motivasyonu diri tutmak ve sisteme giren yeni seçmen taleplerini gözetleyebilmek için düzenli değişime ve yenilenmeye başvurmak. LDP dünya genelinde parti kadrolarında değişimi oldukça düzenli uygulayan partilerden birisidir. 57 yıllık iktidar sürecinde, kadrolarda yapmış olduğu yenilenme dikkate alınırsa, değişimin iktidar sürecine etkisi net olarak görülür. Bu durum, hâkim parti kavramı ve siyasi yarışın bu parti içinde yaşanması şeklinde okunmaktadır. 
Merkez ile çevre arasında koordinasyonu sağlayan ve toplumun geniş kesimlerinin taleplerini dikkate alan siyasi anlayışı içselleştirmesi. Var olan bir kimliğe yaslanmadan, tüm kimliklere temsil imkânı sunacak siyasal bir perspektifi içselleştirmek. Bunu yaparken de marjinal sayılabilecek keskin ideolojik önermeler yerine, esnek ve toplumun geniş kesimlerine yönelik kuşatıcı siyasi pozisyon sergilemeye özen göstermek. 
Siyasette dönemsel iş birlikleri ve buradan üretilen değişken siyasal pozisyonları değil, toplumun geniş kesimlerinin kendilerine siyasi temsil imkânı/alanı bulacağı bir yaklaşımın tercih edilmesi. Kuşatıcılık olarak somutlaştırabileceğimiz bu tutumu, gündelik ‘kazanımlara’ ve küçük siyasal ‘çıkarlara’ heba edilmemesi elbette önemli. Toplumun ekonomik beklentilerini karşılamayı ve ülke kalkınmasını hedefleyen politikalara odaklanmak. Çünkü güvenlikten sonra, toplumun en temel talebinin ekonomik refah olduğu ve bunu sağlamanın yolunun da kalkınma olduğu açık. 
Dış politikada tüm taraflarla iletişime açık olmayı önceleyen hem bölgesel hem de küresel iş birlikleri kurmaya çalışan dış politika perspektifini hayata geçirmek. Bu yaklaşım hem barışı kalıcılaştırdığı hem de ekonomik kalkınmayı içerdiği için önemlidir. LDP ve benzeri partiler dikkatlice izlenirse, bu tür sonuçları çıkarmak mümkün. Bunlar hem partilere iktidar imkânı hem de istikrar kavramıyla ifade edilen gerçekliğin ülkeye sağladığı fırsatlara ulaşma olanağı sağlıyor." 

“Siyasette kadro değişimi ve süreklilik denklemini kurmak kolay değil” 

Adnan Boynukara, açık olumlu örnekliğe rağmen, siyasette kadro değişimi ve süreklilik denklemini kurmanın kolay olmadığının altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı: 

“Bir taraftan topluma değişim vaad ederken, diğer taraftan da iktidarı sürdürme konusunda toplumdan destek talep edilmektedir. Olağan koşullarda bu iki unsuru bir arada savunabilmek, tezat teşkil eder gibi görünebilir. Ancak siyasetin toplumsal dinamikleri açısından bakıldığında öyle olmadığı görülür. 
Değişim, süreklilik içinde bir değişim olarak anlatıldığında, bunun siyasal karşılığı genellikle olumlu olmaktadır. Çünkü toplum esasen değişimi, siyasal iddiaların kendisinde değil, kadroların yenilenme ve dinamizminde aramaktadır. Japonya örneğinde olduğu gibi, dinamik kadrolara sahip ve siyasal iddialar açısından sürekliliği sağlayan politik hareketler toplum ile sahici bir bağ kurabilmektedir."

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Güvenli Okul, Güvenli Eğitim' toplantısı yapıldı
'Güvenli Okul, Güvenli Eğitim' toplantısı yapıldı
TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Hedeflerimize adım, adım ilerliyoruz
TBMM Savunma Komisyonu Başkanı Aydın: Hedeflerimize adım, adım ilerliyoruz
Milletvekili Tutdere Şenyaşar ailesinin feryadını meclis kürsüsünden haykırdı
Milletvekili Tutdere Şenyaşar ailesinin feryadını meclis kürsüsünden haykırdı
Milletvekili Tutdere’nin Sorularına Sağlık Bakanlığı’ndan Cevap Geldi
Milletvekili Tutdere’nin Sorularına Sağlık Bakanlığı’ndan Cevap Geldi
CHP'li Binzet: 40 günde 6 tanesi çok genç olmak üzere 9 ölümlü intihar vakası gerçekleşti - Videolu Haber
CHP'li Binzet: 40 günde 6 tanesi çok genç olmak üzere 9 ölümlü intihar vakası gerçekleşti - Videolu Haber
CHP'lilerden '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' açıklaması - Videolu Haber
CHP'lilerden '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' açıklaması - Videolu Haber
CHP'li Binzet: Temel ihtiyacımızı bile alamıyoruz
CHP'li Binzet: Temel ihtiyacımızı bile alamıyoruz
Milletvekili Tutdere: Bütçede ekmek yok, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
Milletvekili Tutdere: Bütçede ekmek yok, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana
AK Partili gençlerden, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Partili gençlerden, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Parti Belediye meclis grup toplantısı gerçekleştirildi
AK Parti Belediye meclis grup toplantısı gerçekleştirildi
HDP Kahta İlçe Eş Başkanlığına Sadık Dede ve Gülistan Konuk seçildi
HDP Kahta İlçe Eş Başkanlığına Sadık Dede ve Gülistan Konuk seçildi
CHP'li Yavuz'dan 5 Aralık açıklaması
CHP'li Yavuz'dan 5 Aralık açıklaması
CHP’li Binzet: Halkın isyanı meydanlarda
CHP’li Binzet: Halkın isyanı meydanlarda
Bozkurt: Engellilere hizmet inancımızın gereğidir
Bozkurt: Engellilere hizmet inancımızın gereğidir
Başkan Aydın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Başkan Aydın'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
CHP'li Tutdere: AK Parti İktidarını ve Fırat’ı rahatsız etmeye devam edeceğim
CHP'li Tutdere: AK Parti İktidarını ve Fırat’ı rahatsız etmeye devam edeceğim
AK Partili Toprak’tan Adıyaman’ın il oluşunun 67. yılı mesajı
AK Partili Toprak’tan Adıyaman’ın il oluşunun 67. yılı mesajı
CHP'li Tutdere: AK Parti iktidarı üreticileri değil, fahiş fiyat artışı yapan firmaları koruyor
CHP'li Tutdere: AK Parti iktidarı üreticileri değil, fahiş fiyat artışı yapan firmaları koruyor
Adalet Bakanı Gül'den Başkan Aydın'a hayırlı olsun ziyareti
Adalet Bakanı Gül'den Başkan Aydın'a hayırlı olsun ziyareti
CHP’li Başkan Buluş'tan 1 Aralık mesajı
CHP’li Başkan Buluş'tan 1 Aralık mesajı
Başkan Aydın'dan tütün üreticilerine müjde
Başkan Aydın'dan tütün üreticilerine müjde
Başkan Yapıcıoğlu: Asgari ücretliden vergi alınmamalıdır
Başkan Yapıcıoğlu: Asgari ücretliden vergi alınmamalıdır
CHP’li Buluş: Zenginler daha zengin, malı mülkü olmayan fakirler daha fakir oldu
CHP’li Buluş: Zenginler daha zengin, malı mülkü olmayan fakirler daha fakir oldu
Başkan Aydın: Durmadan yolumuza devam ediyoruz
Başkan Aydın: Durmadan yolumuza devam ediyoruz
Bakan Koca: 150 yataklı Devlet Hastanesi 2022 yılında ihaleye çıkıyor
Bakan Koca: 150 yataklı Devlet Hastanesi 2022 yılında ihaleye çıkıyor
Eski belediye başkanı 7 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
Eski belediye başkanı 7 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı
ADYÜ’de 'Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri' konferansı
ADYÜ’de 'Ombudsmanlık ve Türkiye’nin 2023 Hedefleri' konferansı
CHP’li Tutdere, Sağlık alanında Adıyaman’da yaşanan eksiklikleri TBMM’de anlattı
CHP’li Tutdere, Sağlık alanında Adıyaman’da yaşanan eksiklikleri TBMM’de anlattı
CHP’li Binzet’ten Vekil Aydın’a: “Namusunuzu 10 milyara fonladınız hangi millilikten bahsediyorsunuz?”
CHP’li Binzet’ten Vekil Aydın’a: “Namusunuzu 10 milyara fonladınız hangi millilikten bahsediyorsunuz?”
Aydın: Adıyaman'da Genç Ofis sayısını hızla arttırıyoruz
Aydın: Adıyaman'da Genç Ofis sayısını hızla arttırıyoruz

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim