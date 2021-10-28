Binzet: “Geleceğe Daha Güvenle Bakacağız”

"Bağımsız varlığımız ile milli birlik ve beraberliğimizin kaynağı olan Cumhuriyetimizin 98'inci yıldönümünü hep birlikte büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz" diyen Binzet, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde kazanılan ve tarihe altın harflerle yazılan Kurtuluş Savaşı destanının ardından kurulan Cumhuriyetin; azmin, kararlılığın, fedakârlığın ve egemenliğin sembolü olduğunu belirtti.

"Aydınlık Yarınları Hep Birlikte Kuracağız"

Cumhuriyetin farklı kültür, inanç ve düşünceleri teminat altına alarak birlikte yaşama idealinin kaynağı olduğunun altını çizen Binzet şunları söyledi:

"Farklı dil, inanç ve kültürleri bir arada yaşatan, gönüllerimizi kaynaştıran büyük bir adalet ve barış medeniyetinin mirasçıları olan bizler kardeşçe birbirimizi kucaklayarak, birbirimize sımsıkı kenetlenerek aydınlık yarınlarımızı hep birlikte kuracağız. Bugün, bizi biz yapan yüksek değerlerimizi daha gür sesle yükseltecek, geçmişte olduğu gibi bugün de tek yürek olarak haykıracak, geleceğe daha güvenle bakacağız. Bu aziz millet Kurtuluş Savaşı'nı imkânsızlıklar ve yokluklarla kazanmıştır. Buna rağmen özünden ve özgürlüğünden hiçbir zaman taviz vermemiştir. Aziz milletimizin her ferdi, ecdadının gösterdiği iradeyi, Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine taşıma noktasında bugün de göstermektedir. Milletimizin bu gayreti ve niyeti cumhuriyete ve demokrasiye olan sadakatinin en anlamlı tezahürüdür.

"Barış ve Kardeşliğimize Sahip Çıkacağız"

Milletçe bu günlere nasıl gelindiğini unutmayarak ve şanlı geçmişini koruyarak aydınlık geleceğe sımsıkı sarılmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, önünde uzanan aydınlık yolda, emin adımlarla ilerlemeye devam edecek, benimsediği evrensel ilkeleri muhafaza edecek, çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olmak için verdiği kararlı mücadeleyi sürdürecektir. Bu aziz vatanın birer ferdi olarak bizler de güven ve istikrar ortamını koruyarak birlik ve bütünlüğümüze, barış ve kardeşliğimize sahip çıkacağız.

Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını, vatan için kanlarını toprağa dökmüş şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle bir kez daha anıyor, Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.