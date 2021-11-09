Binzet: Atatürk, çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak yepyeni bir çığır açmıştır

Kurtuluş Savaşımızın önderi ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, aramızdan ayrılışının 83. yıldönümünde rahmet ve saygıyla andığını belirten Başkan Binzet mesajında: “Milletimizin Anadolu topraklarından silinmek istenildiği bir dönemde başlattığı Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran Atatürk, millet iradesine dayalı Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak yepyeni bir çığır açmıştır. Anadolu topraklarından yükselen bu bağımsızlık ve özgürlük meşalesi dünyada pek çok topluma da örnek olmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en büyük ideali temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti'ni Çağdaş medeniyetler seviyesine ulaştırmaktı. Ülkemiz, temel insan hak ve özgürlüklerinin gelişmesi, hukukun üstünlüğünün sağlanması ve demokrasinin tüm kurum ve kurallarının geçerli kılınması yolunda da çok önemli mesafeler kat etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bıraktığı eserin büyüklüğü ve eşsiz anlamı milletimize gurur vermektedir. Bütün bunlar, geleceğimize güvenle bakmamızı sağlamaktadır. Bu duygu ve düşüncelerle; Kurtuluş Savaşı Önderimiz, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir defa daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum” dedi.