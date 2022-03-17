Galeriler Yazarlar
Adıyaman 5
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
2.134,28
ALTIN
919,30
DOLAR
14,70
STERLİN
19,31
EURO
16,31

Belediye Başkanı Kılınç: AK Parti olarak ilimiz için var gücümüzle çalışıyoruz

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, milletvekilleri, AK Parti il teşkilatı ve İl Genel Meclis Başkanı ve üyeleriyle Ankara'da gerçekleştirdikleri ziyaretler hakkında bilgi vererek, "AK Parti Adıyaman teşkilatı olarak el birliğiyle ilimizi daha iyi nasıl kalkındırırızın gayreti içerisindeyiz" dedi.

17 Mart 2022 Perşembe 16:29
1 Okunma
Belediye Başkanı Kılınç: AK Parti olarak ilimiz için var gücümüzle çalışıyoruz

Çeşitli görüşmeler gerçekleştirmek ve toplantılara katılmak üzere Ankara'da bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri, İl Genel Meclisi Başkanı ve üyeleri ile AK Parti il teşkilatının da yer aldığı heyetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye yaptığı ziyaret hakkında bilgi verdi.
Ankara temaslarının çerçevesinde ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Kılınç, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın'ın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan'ın ve İl Genel Meclisi Üyesi ve Plan-Bütçe Komisyonu Başkanı M. Fatih Olgun'un hazır bulunduğu ziyarette, Bakan Dönmez'den Adıyaman adına çeşitli taleplerde bulunduklarını dile getirdi. Başkan Kılınç bu ziyaetle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Adıyaman heyeti olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'i ziyaret ederek şehrimize yapılan ve yapılacak olan yatırımları değerlendirdik. GES projemizi, Gözebaşı trafosunun hızlanması ve asfalt plentimiz için bütüm desteği talebinde bulunduk. Desteklerini esirgemeyen bakanımıza ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ediyorum."
İkinci ziyaretlerinin ise Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, bu ziyarete de; TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın'ın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İ. Halil Fırat ile Yakup Taş'ın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe'nin, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan'ın ve İl Genel Meclisi Üyesi ve Plan-Bütçe Komisyonu Başkanı M. Fatih Olgun'un katıldığını söyleyerek, "Adıyaman heyeti olarak Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci'ye hem yeni görevlerinden dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, hem de şehrimizin tarımını, tütün sorununu, içme suyu ile alakalı projelerimizi, yapımına başladığımız hayvan pazarı ve sokak hayvanları ile alakalı projelerimiz üzerinde istişarelerde bulunduk ve kendisine taleplerimizi ilettik. İlgi ve alakasından dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.
Ankara temaslarının ikinci gününde DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ı ziyaret eden Başkan Kılınç, Genel Müdür Yıldız ile yaptığı görüşmede kuşaklama kanalının tamamlanması, millet Bahçesi projesinin yıl içerisinde tamamlanması, şehrin güneyindeki derelerin ıslahının bu yıl yatırım programına alınması ve içme suyu için 5 adet kuyunun bitirilmesinin sözünü aldıklarını müjdeleyerek, Koçali Barajı şehir içme suyu projesi ile ilgili de istişarelerde bulunulduğunu dile getirdi.

Başkan Kılınç konuşmasının sorunda, AK Parti iktidarı ile büyük projelerle tanışan Adıyaman'ın daha da kalkınmasını sağlamak için tüm AK Parti teşkilatının gayretle çalışmaya devam ettiğini söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: PHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Tutdere Sağlık Bakanını ziyaret ederek Adıyamanlıların taleplerini iletti
Milletvekili Tutdere Sağlık Bakanını ziyaret ederek Adıyamanlıların taleplerini iletti
Dağtekin: Personel alımında mülakat yapılmayacak
Dağtekin: Personel alımında mülakat yapılmayacak
Başkan Doğan: “Çanakkale Zaferi'nin Milli Mücadeleye Büyük Katkısı Olmuştur”
Başkan Doğan: “Çanakkale Zaferi'nin Milli Mücadeleye Büyük Katkısı Olmuştur”
Başkan Kılınç'tan, Başkan Emre ve Sümer'e ziyaret
Başkan Kılınç'tan, Başkan Emre ve Sümer'e ziyaret
Milletvekili Tutdere: Hükümetler değişti Uzunköy’ün kaderi değişmedi - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Hükümetler değişti Uzunköy’ün kaderi değişmedi - Videolu Haber
Başkan Binzet Çanakkale Zaferi’ni kutladı
Başkan Binzet Çanakkale Zaferi’ni kutladı
HDP'den Nevruz kutlamalarına davet çağrısı - Videolu Haber
HDP'den Nevruz kutlamalarına davet çağrısı - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın yol projelerini takip etmeye devam ediyor
Milletvekili Tutdere Adıyaman’ın yol projelerini takip etmeye devam ediyor
Sağlıkçılara yönelik yeni düzenlemeler masaya yatırıldı
Sağlıkçılara yönelik yeni düzenlemeler masaya yatırıldı
Ulubey: Cennet gibi tarım ülkesini çöle çevirdiniz
Ulubey: Cennet gibi tarım ülkesini çöle çevirdiniz
Başkan Aydın: Ülkemiz diplomaside gücünü ortaya koymuştur
Başkan Aydın: Ülkemiz diplomaside gücünü ortaya koymuştur
Milletvekili Tutdere: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genç işsizlik oranıyla karşı karşıyayız
Milletvekili Tutdere: Cumhuriyet tarihinde görülmemiş genç işsizlik oranıyla karşı karşıyayız
Başkan Aydın'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
Başkan Aydın'dan '14 Mart Tıp Bayramı' mesajı
CHP'li Buluş: Bu ülkenin doktorları hiçbir zaman kolay yetişmemiştir
CHP'li Buluş: Bu ülkenin doktorları hiçbir zaman kolay yetişmemiştir
AK Partili Dağtekin'in köy ziyaretleri devam ediyor
AK Partili Dağtekin'in köy ziyaretleri devam ediyor
CHP’li Binzet Sağlık çalışanlarına seslendi
CHP’li Binzet Sağlık çalışanlarına seslendi
TBMM Milli Savunu Başkanı Aydın: Türkiye şu anda dünyanın çekim alanı haline geldi
TBMM Milli Savunu Başkanı Aydın: Türkiye şu anda dünyanın çekim alanı haline geldi
Başkan Doğan’dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı
Başkan Doğan’dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı
CHP'li Bozat: Cari açık kapatılamaz halde
CHP'li Bozat: Cari açık kapatılamaz halde
CHP'li Binzet: Kötü yönetimin sonucu kriz hallerinde daha da derinden hissediliyor
CHP'li Binzet: Kötü yönetimin sonucu kriz hallerinde daha da derinden hissediliyor
Başkan Aydın: Bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız
Başkan Aydın: Bu coğrafyada yaşamak istiyorsanız güçlü olmak zorundasınız
CHP’li Tutdere: Gerger’i daha fazla mağdur etmeyin
CHP’li Tutdere: Gerger’i daha fazla mağdur etmeyin
Başkan Dağtekin Medeniyet Sohbetleri’nde Ömer b. Abdulaziz’i anlattı
Başkan Dağtekin Medeniyet Sohbetleri’nde Ömer b. Abdulaziz’i anlattı
Karaaslan: Sevgi ve Şefkatin Örneği Kadınlar
Karaaslan: Sevgi ve Şefkatin Örneği Kadınlar
AK Partili Bozan: Kadına yönelik suçlarda cezalar artırılacak
AK Partili Bozan: Kadına yönelik suçlarda cezalar artırılacak
Tutdere: Türkiye’de bugün her yıl yüzlerce kadın katlediliyor
Tutdere: Türkiye’de bugün her yıl yüzlerce kadın katlediliyor
Siyasetçi Ulubey: Halen şiddete maruz kalan kadınlar var
Siyasetçi Ulubey: Halen şiddete maruz kalan kadınlar var
Başkan Aydın: Algı ve provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
Başkan Aydın: Algı ve provokasyonlara geçit vermeyeceğiz
Başkan Aydın'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı
Başkan Aydın'dan '8 Mart Dünya Kadınlar Günü' mesajı
İş İnsanı Karahan: Kadınların varoluşu varoluşumuzun temelidir
İş İnsanı Karahan: Kadınların varoluşu varoluşumuzun temelidir

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim