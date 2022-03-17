Belediye Başkanı Kılınç: AK Parti olarak ilimiz için var gücümüzle çalışıyoruz

Çeşitli görüşmeler gerçekleştirmek ve toplantılara katılmak üzere Ankara'da bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri, İl Genel Meclisi Başkanı ve üyeleri ile AK Parti il teşkilatının da yer aldığı heyetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ile Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye yaptığı ziyaret hakkında bilgi verdi.

Ankara temaslarının çerçevesinde ilk olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i ziyaret ettiklerini söyleyen Başkan Kılınç, TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın'ın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan'ın ve İl Genel Meclisi Üyesi ve Plan-Bütçe Komisyonu Başkanı M. Fatih Olgun'un hazır bulunduğu ziyarette, Bakan Dönmez'den Adıyaman adına çeşitli taleplerde bulunduklarını dile getirdi. Başkan Kılınç bu ziyaetle ilgili yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Adıyaman heyeti olarak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez'i ziyaret ederek şehrimize yapılan ve yapılacak olan yatırımları değerlendirdik. GES projemizi, Gözebaşı trafosunun hızlanması ve asfalt plentimiz için bütüm desteği talebinde bulunduk. Desteklerini esirgemeyen bakanımıza ilgi ve alakasından dolayı çok teşekkür ediyorum."

İkinci ziyaretlerinin ise Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye olduğunu sözlerine ekleyen Başkan Kılınç, bu ziyarete de; TBMM Milli Savunma Komisyon Başkanı ve AK Parti Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın'ın, AK Parti Adıyaman milletvekilleri İ. Halil Fırat ile Yakup Taş'ın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Dağtekin'in, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Mevlüt Kuştepe'nin, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Can Erdoğan'ın ve İl Genel Meclisi Üyesi ve Plan-Bütçe Komisyonu Başkanı M. Fatih Olgun'un katıldığını söyleyerek, "Adıyaman heyeti olarak Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişci'ye hem yeni görevlerinden dolayı hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk, hem de şehrimizin tarımını, tütün sorununu, içme suyu ile alakalı projelerimizi, yapımına başladığımız hayvan pazarı ve sokak hayvanları ile alakalı projelerimiz üzerinde istişarelerde bulunduk ve kendisine taleplerimizi ilettik. İlgi ve alakasından dolayı Sayın Bakanımıza teşekkür ederim" diye konuştu.

Ankara temaslarının ikinci gününde DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ı ziyaret eden Başkan Kılınç, Genel Müdür Yıldız ile yaptığı görüşmede kuşaklama kanalının tamamlanması, millet Bahçesi projesinin yıl içerisinde tamamlanması, şehrin güneyindeki derelerin ıslahının bu yıl yatırım programına alınması ve içme suyu için 5 adet kuyunun bitirilmesinin sözünü aldıklarını müjdeleyerek, Koçali Barajı şehir içme suyu projesi ile ilgili de istişarelerde bulunulduğunu dile getirdi.

Başkan Kılınç konuşmasının sorunda, AK Parti iktidarı ile büyük projelerle tanışan Adıyaman'ın daha da kalkınmasını sağlamak için tüm AK Parti teşkilatının gayretle çalışmaya devam ettiğini söyleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.