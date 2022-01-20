Başkanlık Divanı Üyesi Tutdere’den Köylüyü Rahatlatacak kanun teklifi

TBMM Başkanlığına sunduğu kanun tekliflerine ilişkin olarak açıklamalarda bulunan Milletvekili Tutdere, "Hazırladığımız kanun teklifleriyle, bütün olumsuzluklara karşın üretmek için canhıraş çalışan, çabalayan ve büyük emekler harcayan yurttaşlarımızın tarımsal sulamada yaşadıkları mağduriyetler ile en temel Anayasal hak olan temiz suya erişim hakkından mahrum kalan yurttaşlarımızın yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi ve yaşamaları muhtemel mağduriyetlerin önlenmesini amaçlıyoruz." dedi.

"Vatandaşlarımızın temiz suya erişim hakkı engelliyor"

Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri başta olmak üzere, kırsal kesimde yaşayan yurttaşların içme suyu ihtiyaçlarının kuyulardan sağlandığını ifade eden Milletvekili Tutdere, pompaj sistemleri vasıtasıyla elektrik enerjisi kullanılarak temin edilen içme suyu için vatandaşların fahiş elektrik faturaları ödediklerine dikkat çekti.

Milletvekili Tutdere,"Yüksek bedelli faturalar yurttaşlarımızı mağdur etmekte, en temel insan haklarından olan temiz suya erişim hakkından mahrum olmalarına yol açmaktadır. Nitekim üretemeyen, kazanamayan ve geçimini sağlamakta dahi zorlanan yurttaşlarımız içme suyu için fahiş bedeller ödedikleri ve hatta ödeyemeyerek borçlandıkları, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle içme suyundan mahrum kaldıkları için telafisi imkânsız zararlarla karşılaşmaktadırlar." ifadelerini kullandı.

"Elektrik dağıtım şirketlerinin keyfi uygulamaları vatandaş için zulme dönüştü"

Elektrik enerjisiyle tarımsal sulama yapan çiftçilerin yüksek bedelli fahiş elektrik faturalarıyla karşılaştıklarını ve çiftçilerin bu faturaları ödeyemediklerine dikkat çeken Milletvekili Tutdere, "Çiftçilerimiz yüksek bedelli elektrik faturalarını ödeyemedikleri için elektrikleri kesilmekte, bundan dolayı da çiftçilerimizin ekinleri tarlada kurumaktadır. Elektrik dağıtım şirketlerinin keyfi uygulamaları çiftçilerimiz için adeta bir zulme dönüşmüş durumda. Çiftçilerimiz bu durum karşısında ekinini sulayamayacak duruma geldi.. Bu şartlar altında üretmek için direnen çiftçilerimiz bir de dağıtım şirketlerinin keyfi uygulamalarına maruz kalmaktadır. Adeta milli servetimiz yok edilmektedir. Özellikle Doğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren elektrik dağıtım şirketinin yapmış olduğu hukuksuz uygulamalar pek çok kez kamuoyunda geniş yer bulmuştur." dedi.

"Elektrik zammı üretimi durduracak"

Elektrik tarifelerine yapılan son zammın en çok çiftçileri etkileceğini ve üretimi durduracağına vurgu yapan Milletvekili Tutdere, " AK Parti iktidarı elektrikte 150 kilowatt saatin üzerindeki tarifelere yüzde 125 oranında zam yaptı. Elektriğe yapılan zam en çok çiftçilerimizi etkileyecek. Elektrik enerjisiyle tarımsal sulama yapan çiftçilerimiz zaten yüksek bedelli fahiş elektrik faturalarıyla karşı karşıya kalıyor bu durum da çiftçilerimizin belini büküyordu. Beli bükülen çiftçilerimiz yapılan son zamlarla birlikte üretim yapamayacak hale geldi."ifadelerini kullandı.

"Vatandaşın sırtına yük olan alacak kalemlerinin kaldırılmasını amaçlıyoruz"

Kanun teklifi hakkında bilgi veren Milletvekili Tutdere,"TBMM Başkanlığı’na sunulan kanun teklifiyle kuyulardan pompaj sistemiyle içme suyu temin etmek amacıyla kullanılan elektrik enerjisi satışlarının KDV'den istisna tutulması, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumuna intikal ettirilecek paydan hariç tutulması ve vatandaşın sırtına ekstra yük yükleyen diğer bazı kalemlerin kaldırılması amaçlanmıştır."şeklinde açıkladı