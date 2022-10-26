Başkanı Yavuz, Kadınların seçme seçilme haklarının kazanılması lazım - Videolu Haber

Cumhuriyet Halk Partisi Adıyaman İl Kadın Kolları Başkanı Songül Yavuz açıklamasında,” Cumhuriyet devrimlerinin en önemlilerinden biri; kadınların siyasi haklarına kavuşması olmuştur. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, 89 yıl önce bugün Köy Kanunu’nda değişiklik yapılmıştır. Böylece, kadınlar köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklarda seçme-seçilme hakkını kazanmıştır. Başta ebedi liderimiz Atatürk olmak üzere, eşitlik mücadelesine katkı sunan herkesi saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz.

Bizler hep ülkemizdeki kadınların birçok gelişmiş ülkeden önce seçme ve seçilme hakkını kazanmış olmasıyla gurur duyduk. 3 Nisan 1930’da belediyelerde, 26 Ekim 1933’te köy ihtiyar heyetlerinde ve muhtarlıklarda, 5 Aralık 1934’te parlamentoda seçme ve seçilme hakkına sahip olduk.

6 Kasım 1933’de, Aydın'ın Çine ilçesine bağlı Demircidere Köyü’nde seçimler yapıldığında, 500’e yakın kişi oy kullandı. Sekiz aday içerisinde, tek kadın aday Gül Esin idi. Seçimi kazanan da O oldu. Gül Esin’in Türkiye’nin ilk kadın muhtarı oluşunun köy halkı tarafından sevinçle karşılandığı, üç gün üç gece davullar çalınarak şenlikler yapıldığı tarih kitaplarına geçti. O, muhtarlığı döneminde köyünün sosyal ve ekonomik hayatına çok değerli katkılar sundu, özellikle kız çocuklarının okutulması için çaba harcadı. Kadınların bu hakka sahip olmasının üzerinden 89 yıl geçmesine rağmen, eşitlik adına kat etmemiz gereken çok mesafe var. 2019 yılında yapılan yerel seçimlerin sonuçlarına göre, Türkiye’de toplam 50.217 muhtarımız var. Bu muhtarların sadece yüzde 2’si kadın, oysaki biz kadınlar, muhtarlığın demokrasinin temel taşı olduğunu çok iyi biliyoruz. Hangi evin tenceresinde et, hangisinde dert pişer, en iyi muhtarlarımız bilir. Kimin düğünü, kimin cenazesi var, en iyi muhtarlarımız bilir. Kimin işsiz çocuğu, kimin borcu var; en iyi muhtarlarımız bilir. Şu bir gerçek ki; kadın muhtarların kapısı, mahalle sakinleri tarafından daha rahat çalınıyor. Sorunlar, kadın duyarlılığı ve yaratıcılığıyla daha kolay çözülüyor. Buna rağmen kadınlar, pek çok alanda olduğu gibi muhtarlıkta da eşit temsil edilmiyor. Kadınların eşit temsil hakkına erişmesi için, öncelikle ülkeyi yönetenleri değiştirmeliyiz. İlk seçimlerde “ben kadın erkek eşitliğine inanmıyorum” diyen zihniyeti sandığa gömmeliyiz”dedi.

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