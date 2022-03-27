Başkan Yıldırım: Ekonomide yanlış adımlar atıldı

Yıldırım, yaptığı açıklamada, Merkez Bankası Genel Müdürü'nün ekonomiye yönelik adımlarını olumlu gördüklerini ancak görevden alınmasına anlam veremediğini söyledi.

Ekonominin bir dengesinin olduğunu, faiz artırımlarından bazı kesimlerin rahatsızlık duyduğunu kaydeden Yıldırım, şöyle konuştu:

"Bir gecede kur yüzde 10 yükseldi ve borsa yüzde 10 düştü. Bu kadar sıkıntının içerisinde bu sorunlarla mı uğraşmak lazım, ülkenin başka sorunları ve sıkıntıları varken çalışkan düzgün insanlar getirilmesi ekonominin başına biraz sabır ile… Hatırlarsanız DSP döneminde Kemal Derviş Ekonomi Bakanı olarak atandığında o zaman bir çok söylentiler oldu. Amerika gönderdi, diye Bülent Ecevit ise ülkemizin ekonomisi düzelsin de partimizin oyunun düşmesi çok önemli değildir demişti. AK Parti ise bizler Kemal Derviş’in politikalarını yürütüyoruz söylemlerinde bulundular. Ekonomimiz iyi olduğu zaman, yeni atanan Merkez Bankası Müdürü para politikasının kurunu zamanında yapacağım diye açıklamalarda bulundu. Niye çünkü ateşten gömlek kimse bilmiyor belki kısa süre içerisinde oda görevden alınabilir. Yani kendi gönül rızası ile ekonominin başına oturacak kimse yoktur. Burada vatandaşlarımız mağdur olmakta vatandaşlarımızın hanımlarının manav listesindeki malzemelerini alabiliyorsa, misafir geldiğinde iki kilo et alıp evine götürebiliyorsa, hükümet kim olursa olsun demek ki; ekonomi iyi durumda, vatandaşlarımız artık evlerine alacak malzemeleri bile kısıtlamak zorunda kalıyor."