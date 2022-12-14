Başkan Yıldırım: Belediyemizi borçsuz bir hale getireceğiz

4 yılı tamamlamak üzere olduklarını belirten Gölbaşı Belediye Başkanı İskender Yıldırım,"Belediye Başkanlığına gelmemiz 4 yılı tamamlamak üzereyiz. İlçemize yapılan projeler bütçemizle alakalı belediyemizin merkezi hükümetten başka gelirimiz yok personel giderlerimiz çok yükseldi. Gelen zamlardan dolayı bütçelerimiz çok olmaya başladı. Çünkü gelen zamlara karşı bizim merkezi hükümet ile aynı oranlar ile yükselmedi ama biz yine de ellimizden geleni yapıyoruz. 39 milyon olan borçlarımızı ödedik 13 milyon civarında bir borcumuz kaldı. İnşallah borçsuz bir belediye haline geleceğiz. Tabi çok sıkı bir mali disiplinimiz var. Genel Başkanımızın dediği gibi bu ülkede hiçbir çocuk yatağına aç girmesin, bizim tek gayemiz derdimiz budur. Vatandaşlarımızın çalışanlarımızın yakacak yatacak yeri olsun benim için önemli olan budur. Belediye Başkanı bir ilin ilçenin sembolüdür bizlere fikirler gelecek bizler bu fikirleri projeye çevireceğiz. Biz belediyeyi aile anlayışıyla yönetiyoruz" dedi.