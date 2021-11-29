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Başkan Yapıcıoğlu: Asgari ücretliden vergi alınmamalıdır

HÜDAPAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ile beraberindeki heyet, Adıyaman'da gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, asgari ücretliden vergi alınmamasının gerekliliğine değindi.

29 Kasım 2021 Pazartesi 12:51
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Başkan Yapıcıoğlu: Asgari ücretliden vergi alınmamalıdır

Adıyaman’da teşkilat binasında parti üyeleri ve gönüllülerde yaptığı toplantının ardından üniversiteli gençlerle buluşan HÜDAPAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, daha sonra esnafları ziyaret etti.

Adıyaman'daki kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle bir araya gelen HÜDAPAR Genel Başkanı Yapcıoğlu, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

"İnşallah bugünleri atlatacağız"

Ülke olarak ekonomik bir dar boğazdan geçildiğini belirten Yapıcıoğlu, “Özellikle bu son dönemdeki döviz fiyatlarındaki aşırı yükselmede tedbiren de olsa vatandaşı alışverişi kısma noktasına getirmiş. Gıda maddelerine yönelme söz konusu pek çok yerlerden duyumlar alıyoruz. Vatandaşlar gıda maddelerinde daha yüksek artışlar olacakmış gibi düşünce ile ihtiyacından fazla gıda maddesi alma gibi bir yola başvuruyor. Buda fiyatların daha fazla yükselmesine sebep oluyor. Aslında öncelikle sakin olmamız gerekiyor eğer piyasanın nabzı yarı oranda yüzde 50 istatistiklere göre artıyorsa diğer yarsıda psikolojidir. Şuandaki psikoloji ile ilgili yönetimde iyi değil gibi bir görüntü var, bu panik havasının dağılması lazım. Yetkililerin bu konu da halkı çıkıp rahatlatması lazım, açıklamalar yapması lazım. İnşallah bugünleri atlatacağız ama esnafın bu sıkıntılı dönemden özellikle pandemi sürecinde uzun süre kapalı kalan esnafın yaşamış olduğu sıkıntılardan dolayı esnaflara yönelik biraz daha destek paketlerinin açıklanması gerekir diye düşünüyoruz" dedi.

Yapıcıoğlu, açıklamasının sonunda ise, "Çarşı pazardaki gıda enflasyonu yüksek olduğu için asgari ücrette vatandaşı rahatlatacak bir zam gelmesi ve verginin de asgari ücretliden alınmaması gerekir. O durumda da vatandaş biraz rahatlarsa cebi para görürse ihtiyaçlarını karşılama noktasında bir rahatlama olacaktır. Bu durum esnafı da rahatlatacaktır” ifadelerine yer verdi.

 

Kaynak: PHA
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