Başkan Yanılmaz’dan Besni Belediyesi’ne ziyaret

Temaslarda bulunmak üzere Adıyaman’a gelen AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz Besni Belediyesini ziyaret ederek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin ve AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer'in eşlik ettiği AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz, Besni Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre'yi ziyaret ederek, ilçede yapımı tamamlanan, devam eden ve yapılması planlanan yatırımlar ve çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette 2019 yılından itibaren birçok projenin tamamlandığını ifade eden Belediye Başkanı Eyyup Mehmet Emre, AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz'dan devam eden yatırımlardan ötürü destek istedi.

"Projelerimizle ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz"

Erkenek İçme Suyu isale hattının biran önce bitirilmesi noktasında talepte bulunan Başkan Emre,"ilçemizde birçok projeyi hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemizin stabil çalışmalarının yanı sıra, eğitimden sağlığa, istihdamdan kültürel faaliyetlere ve sosyal sorumluluk projelerine kadar ilçemizin tüm sorunlarına çare olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Anlatmış olduğumuz ve yapımı tamamlanan projelerle ilçemizin çehresini değiştirdik. Şimdi ilçemizin diğer sorunları olan yollarımız içinde ihalelerimizi askıya çıkarmış ve çalışmalar için hazırlıklara başlamış bulunuyoruz. Allah’ın izni ile önümüzdeki aylarda aciliyet gösteren tüm yollarımızda çalışmalara başlayacağız ve bunun yanı sıra diğer projelerimizle ilçemize hizmet etmeye devam edeceğiz."dedi.

"Hizmet edebilmek adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz"

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Genel Başkan Yardımcısı Mücahit Yanılmaz ise belediye çalışmalarının meşakkatli bir iş olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"İktidara geldiği günden bu yana AK Parti birçok projeyi hayata geçirerek insanımızın daha iyi yaşam koşullarına erişmesini sağladı. Dünyadaki tüm devletler gibi zor dönemlerden geçtiğimiz bu zamanlarda dahi insanımıza hizmet edebilmek adına var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Yapılan yollar, köprüler, fabrikalar, hastaneler, okullar ve birçok yatırımlarda AK Parti'nin imzası var. Bu minvalde AK Partili belediye başkanlarımız gönül belediyeciliğini öne alarak vatandaşımızın mutluluğu ve huzuru için canla başla çalışmaya devam ediyor. Belediye başkanımız bu kısıtla zamanda bizlere birçok projeden bahsetti. Zamanımız yetse bir o kadar daha yapılan faaliyetlerden ve çalışmalardan da bahsedecekti. Kendisine ve çalışma arkadaşlarına insanımıza yapılan bu güzel hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum."