Başkan Suat Tekin’den 10 Kasım mesajı

Başkan Tekin mesajında; “Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ölümünün 84’üncü yıldönümünde rahmet ve minnetle anıyor, bu milletin onun emanet ettiği Cumhuriyete ve değerlerine sıkı sıkıya bağlı kalacağına en kalbi duygularla inanıyoruz. Kısa zamanda büyük işlere imza atmış, içeride ve dışarıda büyük bir hayranlık yaratmış bir askeri deha ve düşünce insanı o. Dünyayı doğru okumuş, yüz yıl sonra geleceğimiz yeri çok net görmüş, bu doğrultuda ilkeler koymuş, devrimler yapmıştır.

Onun yaktığı meşale ilelebet yanacak, ülkeyi aydınlatmaya devam edecektir.” Dedi.