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Başkan Ramazan Erdem, güven tazeledi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde İYİ Parti Kahta İlçe Başkanlığı 3’üncü Olağan Kongresi yapıldı. Tek liste ile gidilen seçimde Ramazan Erdem güven tazeleyerek tekrar ilçe başkanı seçildi.

27 Kasım 2022 Pazar 19:34
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Başkan Ramazan Erdem, güven tazeledi

Kahta’da bir kafede düzenlenen kongreye İYİ Parti İl Başkanı Kenan Doğan, İYİ Parti Adıyaman İlçe Teşkilat Başkanları, İyi Parti Kahta İlçe Başkanı Ramazan Erdem ve partililer katıldı.
Kongrede divan başkanlığına İYİ Parti Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Av. Ömer Furkan Dağ seçilirken, kâtip üyeliklere ise Murat Koca, Ahmet Türk, Hayrettin Özdemir ve Yusuf Akbaş seçildi.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in mesajı okundu. Daha sonra faaliyet raporu ve mali rapor açıklandı.
Pençe Kilit Harekât Bölgesi’nde şehit olan askerler için taziye dileklerinde bulunarak açılış ve selamlama konuşması yapan İYİ Parti Kahta İlçe Başkanı Ramazan Erdem, hükümetin politikalarını eleştirdi.
Alım gücünün sürekli düştüğünü, gözlerinin içindeki ışığı kendisinden başka kimsenin görmediği ekonomi bakanının ve hükümetin sürekli destek paketlerinin yaralara merhem olamadığına dikkat çeken Başkan Ramazan Erdem, “5 ay önce atanarak çıktığımız bu kutlu yolda, Allah kısmet ederse bugün de kıymetli delegelerimizin oyu ile inşallah yolumuza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Rabbim bize güvenip bu göreve bizi layık gören büyüklerimize karşı bizleri mahcup etmesin. Yolun başında acaba yapabilir miyiz? Başarabilir miyiz endişesini taşıyorduk. Ama bugün bu salonu doldurarak bizlere destek veren kıymetli misafirlerimizin desteğini görünce, başarıya olan inancımız bir kat daha artmıştır. 
Şuna eminim ki, 20 yıllık iktidarın yarattığı korku ve endişe imparatorluğu olmasaydı, bugün bir bu kadar daha gönüldaşımız bu salonda bizimle olacaktı. Her ne kadar onlar burada değilseler de kalpleri burada ve bizimle beraber atıyor. Ülkemiz yaklaşık 2 yıldır büyük bir ekonomik buhran yaşamaktadır. Yanlış yatırımlar, inatçı ekonomik politikalar ve ülke kaynaklarının hoyratça kullanılması bu sıkıntıların boyutunu giderek arttırmaktadır. Para birimimiz, günden güne değer kaybetmekte, alım gücü ise sürekli düşmektedir. Gözlerinin içindeki ışığı kendisinden başka kimsenin görmediği ekonomi bakanımız ve hükümet sürekli destek paketlerini açıklasalar da yaralara merhem olamıyorlar. Allah'ın izniyle Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi’nin liderliğinde, liyakatli kadroların desteğiyle, iktidara emin adımlarla yürüyen iyi insanlar, Beytülmala ellerini vicdanlarına koyup Allah korkusunu kalplerinde hissederek sahip çıkacaklar. İnşallah hal böyle olunca da hak ve hukuk gözeterek yapılan projeler sayesinde yeniden ekonomik olarak müreffeh bir ülke olacağız. Bizler teşkilat olarak, 2023 seçimlerinin önemini defaatle anlatan genel başkanımızın uyarılarını dikkate alarak çalışacağız inşallah. Buradan tekrar kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Katılımlarınızdan dolayı tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum” diye konuştu.
İYİ Parti’nin 25 Ekim 2017'den bugüne kadar geçen süreci kısa bir şekilde değerlendiren İyi Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan ise, “İYİ Parti’nin 25 Ekim 2017'den bugüne kadar geçen süreci kısa bir şekilde anlatmak istiyorum. Cesurlar hareketi olarak başlatılan bu kutlu yolun partileşmesi üzerinden tam 5 yıl geçti. Yapamazsınız dediler yaptık. Partileşemezsiniz dediler partileştik. Seçime giremezsiniz dediler çok şükür onu da başardık. Grup kuramaz dediler Rabbimize şükürler olsun onu da başardık. Şimdi de iktidar olamazsınız diyorlar. Biz iktidar da olacağız. Hep birlikte bunu göreceğiz inşallah. Bizler iyi Parti davasında asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz ve vazgeçiremezler. Çünkü bizler demokrasinin ayaklar altına alınmasına karşı çıktık. Seyirci kalamıyoruz kalamazdık. Bizler haksızlığa hukuksuzluğa karşı susup oturamazdık oturmayacağız. Bu parti bir kardeşlik hareketidir. Bu partiyi bir kucaklaşma hareketidir. Senin dilin, senin dinin demedik, demeyeceğiz. Herkes kendi dilinde konuşacak ve herkes kendi dinini yaşayacak ama biz birlikte olacağız. Bütün bu olumsuzluklara rağmen asla ve asla vazgeçmediğimiz bu yolda iktidarın mutlak ve mutlak talibiyiz göreceksiniz. O Sandık gelecek. Biz bugün bu ülkeyi yönetmeye taliptik, o gün de muktedir olacağız. Çünkü sonunda iyiler kazanacak” şeklinde konuştu.
Yapılan konuşmalardan sonra İyi Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan tarafından partiye yeni katılan üyelere rozetleri takıldı. Tek liste halinde gidilen seçimde ise İyi Parti Kahta İlçe Başkanlığına Ramazan Erdem tekrar seçilerek güven tazeledi.

Kaynak: PHA
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