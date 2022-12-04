Başkan Kılınç’tan TBMM Başkanı Şentop’a ziyaret

Hizmete sunduğu projelerle şehirde gönül belediyeciliğinin en güzel örneklerini sergileyen Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, istişareye verdiği önem doğrultusunda temaslarını sürdürüyor.

Bu kez bir dizi program için başkente giden Başkan Kılınç, gerçekleştirdiği temaslar kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un konuğu oldu.

Karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği görüşmede, Başkan Kılınç, TBMM Başkanı Şentop’a ev sahipliği için teşekkür ederek, Meclis çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret ile ilgili duyduğu memnuniyeti belirten TBMM Başkanı Şentop da, Adıyaman’daki hizmetlerinden ötürü Başkan Kılınç’a başarılar diledi.

Kaynak: PHA