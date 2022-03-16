Başkan Kılınç'tan, Başkan Emre ve Sümer'e ziyaret

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Besni ilçesini ziyaret ederek Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ve AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer ile bir araya geldi.

Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre'yi belediye binasındaki makamında ziyaret eden Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, sıcak geçen sohbette ilçenin sorunları ve beklentileri üzerine istişarelerde bulundu.

Daha sonra AK Parti Besni İlçe Başkanı İsmail Sümer'i parti binasındaki makamında ziyaret eden Başkan Kılınç, Sümer ile de verimli bir görüşme gerçekleştirdi.

Ziyaretler sonunda kısa bir değerlendirmede bulunan Başkan Kılınç, kalkınmada Adıyaman'ı topyekûn düşündüklerini dile getirerek, "Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ve Besni AK Parti İlçe Başkanı İsmail Sümer'i ziyaret ettik. İlgi ve alakalarından dolayı teşekkür eder, Çalışmalarında başarılar dilerim" şeklinde konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sincik Belediye Başkanı Emre ile AK Parti İlçe Başkanı Sümer ise ziyaretlerinden ötürü Başkan Kılınç'a teşekkür etti.