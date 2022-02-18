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Başkan Kılınç'ın Ankara temasları devam ediyor

AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, üç Büyükşehir Belediye Başkanıyla birlikte, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek, değerlendirmelerde bulundu.

18 Şubat 2022 Cuma 14:52
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Başkan Kılınç'ın Ankara temasları devam ediyor

AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen 152'nci AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere gittiği Ankara'da çeşitli temaslarda bulunan Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ile birlikte AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek, projeler üzerinde istişarelerde bulundu.
Ziyaretle ile ilgili bilgi veren Başkan Kılınç, "Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen 152'nci Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere geldiğimiz Ankara'da çeşitli temaslarda bulunduk. Bu temaslar çerçevesinde Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Yücel Yılmaz, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan ile birlikte Yerel Yönetimler Başkanımız Sayın Mehmet Özhaseki'yi ziyaret ederek, ilimiz ve projelerimiz üzerinde istişarelerde bulunduk. Sayın başkanımıza bizlere göstermiş olduğu ilgiden ve vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ederim" dedi.

 

Kaynak: PHA
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