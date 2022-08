Başkan Kılınç, Yoğun çalışmaları Mercan TV'de değerlendirdi

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Mercan TV'de yayınlanan 'Mertçe' adlı programın konuğu oldu.

Baykan Sarıkaya'nın hazırlayıp sunduğu programda Adıyaman Belediyesi tarafından sürdürülen ve planlanan tüm projeler hakkında bilgiler veren Başkan Kılınç, Adıyaman halkı için gece gündüz demeden çalıştıklarını dile getirdi.

Programın ilk bölümünde devam eden ve planlanan mega projeler hakkında bilgiler vererek başlayan Başkan Kılınç, Meydan Projesinin önemli bir kısmının tamamlandığını dile getirerek, "Şehrimizin ihtiyaçlarını biliyor ve projelerimizi buna göre hayata geçiriyoruz. Bu anlamda şehrimizin en büyük ihtiyaçlarından bir tanesi olan Kent Meydanı için çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Geniş, ferah ve modern bir meydanı şehrimize kazandırmak için eski hükümet binasının yerinde bulunan yaklaşık 13 dönümlük alanda sürdürülen proje kapsamında şehrimize; 2 katlı yer altı otoparkı, cami, bay-bayan WC'ler, bebek bakım odaları, kitap kafe ve kuru havuzlar kazandırılacak" dedi.

Millet Bahçesi'nin de kısa süre içerisinde hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekleyen Kılınç, "Şehrimize nefes aldıracak vizyon projelerimizden birisi olan ve yapımı tamamlanma aşamasına gelen Millet Bahçesi, tamamlanması halinde bölgenin en büyük Millet Bahçesi konumuna ulaşacak. Kısa süre içerisinde tamamlanarak hizmet vermeye başlaması planlanan proje 452 dönüm bir alana sahip. Çevresinde bulunan doğal alanlarla birlikte toplam 600 dönümlük bir alanı kapsayacak Millet Bahçesinin içerisinde birçok etkinlik alanı yer alacak" şeklinde konuştu.

"Battı-çıktı çalışmalarıyla ulaşım ağı gelişiyor"

Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında devam eden battı-çıktı çalışmaları hakkında da bilgi veren Başkan Kılınç, "Şehir trafiğini rahatlatmak için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren yapımı için yoğun gayret ortaya koyduğumuz Farklı Seviyeli Köprülü Kavşak (battı-çıktı) projeleri birere birer hayata geçiriliyor. İlk olarak geçtiğimiz yıllarda tamamlanarak hizmete giren Altınşehir/Üniversite Farklı Seviyeli Köprülü Kavşağın açılış programında gündeme getirdiğimiz ve açılışa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ilettiğimiz Hastane/Otogar Farklı Seviyeli Köprülü Kavşağının çalışmalarına da kısa süre önce başlanıldı. İlimize hayırlı olsun" dedi.

"Yatırımlarla Adıyaman'ımıza değer katıyoruz"

Adıyaman Belediyesi tarafından şehre kazandırılan yatırımlardan da bahseden Başkan Kılınç, "Her geçen gün gelişen şehrimize katma değer sağlamak için hayata geçirdiğimiz projelerimiz bir bir faaliyete giriyor. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi olan Kuruçay alanında kurduğumuz asfalt plenti sayesinde artık kendi asfaltımızı kendimiz üretiyoruz. Toplam maliyeti 1 milyon Euro olan ve 42 dönümlük alan üzerine kurulan tesis tam kapasite ile çalıştığı durumda saatte 240 ton asfalt üretimi gerçekleştirebiliyor. Bu yatırımla belediyemiz daha az maliyetle daha çok asfalt üreterek, asfalt giderinde yüzde 40 civarında bir kar elde ediyor. Bir diğer projemiz de Kuşaklama Kanalı oldu. Yoğun yağışlar sonrası şehir merkezinde hayatı felç eden sel sularının yerleşim alanlarına ulaşmadan bertaraf edilmesi için hayata geçirdiğimiz ve bu yıl içerisinde tamamlanması planlanan projede; 3 bin 500 metre trapez kanalı, 500 metre taş duvar, 6 adet menfez ve korkuluklar bulunuyor. Yeni Mahalle ve Karapınar başta olmak üzere birçok mahallenin sel tehlikesinden kurtulmasını sağlayacak olan proje sayesinde şehrimiz yeni bir sosyal donatı alanına da kavuşmuş olacak. Bunların yanı sıra yıllardır eksikliği giderilmeye çalışılan Katı Atık Depolama Tesisi sorununu da kısa süre içerisinde çözerek bu önemli hizmeti de şehrimize kazandırdık. Son teknolojiye sahip olan tesisimiz sayesinde hem temiz bir çevreye sahip olduk, hem de toplanan atıklardan elde edilen enerjiyi elektriğe dönüştürerek yeni bir kaynak sağlamış olduk" diye konuştu.

"Sırada yeni yatırımlar var"

Yaptıkları yatırımların yanı sıra yeni başlanacak olan yatırımlardan da bahseden Başkan Kılınç şunları dile getirdi: "Göreve geldiğimiz günden bu yana hayata geçirdiğimiz yatırımlar yetmez dedik ve yeni yatırımları şehrimize kazandırmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Bu anlamda 8 ilçe ve belde belediyelerimizle birlikte kentteki Katı Atık Depolama Tesisi'nden sonra şimdi de Tıbbi Atık Tesisi sorununu ortadan kaldırmak için kolları sıvadık. Kayaönü mevkiinde bulunan Katı Atık Depolama alanının hemen yanında tahsis edilen 3 bin metrekarelik arazi üzerine kurulacak olan ve 400 metrekare oturum alanına sahip olacak olan Tıbbi Atık Sterilizasyon Tesisi'nin temelini attık. Ayrıca, Kültür Merkezini de Adıyaman'ımıza kazandırmak için gayretle çalışıyoruz. Toplam inşaat alanı 14 bin 450 metrekare olan Kültür Merkezimizin içerisinde tiyatro salonu, nikah salonu, bilim atölyeleri, sanat atölyeleri ve dijital sergi salonu bulunacak. Bir diğer hedefimiz de Gastronomi Merkezi… Zengin bir mutfağa sahip olan şehrimizin yöresel tatlarının hem eğitiminin, hem de tanıtımının yapılacağız Gastronomi Merkezimizin çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor."

Eğitim, kültür ve sanat

Sorulan bir soru üzerine belediyenin sosyal projelerinden de bahseden Başkan Kılınç, "Sosyal belediyecilik anlamında önemli çalışmalara imza atıyoruz ve bu anlamda 'önce insan' diyerek gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızla herkesin takdirini topluyoruz. Özellikle insan yaşamında ekmek kadar önemli, su kadar elzem ihtiyaçlardan olan eğitim, kültür ve sanat gibi alanlarda halkın beklentilerine fazlasıyla cevap vermenin huzurunu yaşıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana düzenlediğimiz; Üniversite öğrencilerine yönelik 'hoş geldiniz' partisi, Kitap Fuarı, 'Sinemaya gitmeyen çocuk kalmasın' sloganıyla hayata geçirilen ve daha çok yoksul mahallelerde bulunan öğrencilerin hedef alındığı 'Sinemaya Merhaba' programı, her hafta bir mahallede yerel sanatçılarımızı hemşerileriyle buluşturduğumuz 'Mahallemde Şenlik Var' projesi, yine her hafta bir mahallede hayata geçirilen 'Mahallemde Sinema Etkinliği' projeleri ve onlarca konser, tiyatro ve festivalle her yaştan hemşerimize hitap etmeye çalıştık. Eğitim konusunda da geleceğe daha donanımlı bireyler yetiştirmek amacıyla eğitime verdiğimiz desteği arttırarak sürdürüyoruz. Bu anlamda hayata geçirdiğimiz etüt merkezlerimiz başta olmak üzere, YKS ve LGS'ye giren öğrencilerimiz için ücretsiz sağladığımız online tekrar kampı yoğun ilgi gördü ve görmeye devam ediyor. Ayrıca, üniversite sınavında ilk 20 bine giren Adıyaman merkez ilçe ve merkeze bağlı köylerde yaşayan başarılı öğrencilerimize kayıt öncesi 1000 TL destekte bulunduk. Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi öğrencilerimizin eğitimine destek olmak adına da her yıl çanta ve kırtasiye seti yardımında bulunuyoruz. Geleceğimizin teminatı olan öğrencilerimizin eğitimine katkı sunmak amacıyla pandemi döneminde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze 2 bin 300 adet tablet desteğinde bulunduk. Ayrıca, belediye konservatuarımız ile alanında uzman eğitmenler tarafından verilen eğitimlerle Adıyaman kültürünü gelecek nesillere ulaştırmayı amaçlıyor. Şehrimizde sanat meraklılarının ilk adresi konumunda bulunan konservatuarımızda güz ve yaz olmak üzere iki dönemde birçok dalda eğitimler ücretsiz olarak veriliyor. Bunlarla beraber, eşsiz bir kültüre sahip olan Adıyaman'ımızın bu güzelliklerini önce kendi vatandaşlarımızın tanıması gerektiğini düşünerek hayata geçirdiğimiz 'Şehrimi Tanıyorum' projesi kapsamında 33 mahalleden binlerce hemşerimizi Adıyaman'ımızın tarihi ve turistik bölgelerini gezdirerek, birçoğuna ilk kez bu güzellikleri görme olanağı sağladık. Sportif çalışmalarla ilgili olarak da, sağlıklı bir gelecek için sporu destekliyor ve bu anlamda yatırımlar yapmaya devam ediyoruz. Yaz ve kış spor okullarımızda çocuklarımız ve gençlerimiz; Tenis, basketbol, futbol ve yüzme başta olmak üzere ilgi duydukları onlarca branşta eğitim olanaklarına sahip oluyor. Spor imkanını sadece kendi tesislerimizle sınırlandırmamak için de göreve geldiğimiz günden bu yana 15 mahallemize 15 semt sahası kazandırdık. İnşallah önümüzdeki süreçte bu sayıyı daha da arttıracağız. Tüm bu çalışmalarımızda kadın ve gençliklerimize pozitif ayrımcılık sunuyoruz. Tüm vatandaşlarımız bizim için çok kıymetli ancak, kadınlarımıza ve gençlerimize pozitif ayrımcılık yaptığımız doğrudur! Toplumumuzun baş tacı olarak gördüğümüz kadınlarımızın sosyal yaşamda daha aktif olmalarını sağlamak için hayata geçirdiğimiz ve her geçen sürede sayısını arttırdığımız Kadın ve Gençlik Merkezlerimiz de onlarca alanda eğitimler veriliyor. Bu eğitimleri alan kardeşlerimiz, edindiği bilgi ve birikimle aile ekonomisine destek de sağlayabiliyor. Bu merkezlerimizden sadece kadınlarımız değil, gençlerimizde istediği gibi faydalanabiliyor. Özellikle Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kadın ve Gençlik Merkezimizi ders çalışmak isteyen öğrencilerimiz için dershane ortamına dönüştürerek, ders çalışma olanaklarını arttırmayı amaçladık" şeklinde bilgi verdi.

"Ulaşım ve altyapı da önemli yatırımlar yapıldı"

Adıyaman Belediyesi tarafından ulaşım ve altyapı alanında yapılan yatırımlardan da bahseden Başkan Kılınç, "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana en önemli icraatımız trafik sorununu ortadan kaldıracak projeleri hayata geçirmek oldu. Bu anlamda şehrimize yeni yollar, cadde ve kavşaklar kazandırdık. Bunlara ilave olarak asfalt, kaldırım, peyzaj ve ışıklandırma çalışmalarına imza attık. Asıl önemli yeniliği ise artık insan sağlığına zarar verecek duruma gelen altyapı hattımızı tamamen değiştirerek yapacağız. Bizim dönemimizdeki en önemli üstyapı çalışmalarından bir tanesi güney çevreyolunun başlangıcı olarak planlanan ve Atatürk Bulvarıyla, Eski Samsat Caddesini birbirine bağlayan noktada yapımı gerçekleştirilen Millet Caddesi oldu. Çok şükür cadde trafiğe açıldı. 1 kilometre uzunluğunda ve 25 metre genişliğinde olan cadde üzerinde toprakarme duvar ve bir adet menfez yapılarak şehrin güneyinde önemli bir ulaşım ihtiyacı karşılandı. Bunun devamında; Güney ve kuzey çevreyolları, 4. Murat bulvarları içinde çalışmalar yoğun bir şekilde devam ediyor. Belediyemiz tarafından şehrin güneyinde yeni bir çevreyolu açmak için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Millet Caddesi ile Eski Besni Caddesini birbirine bağlayacak olan bu yol sayesinde şehir merkezindeki araç yoğunluğu büyük oranda azalmış olacak. Şehrin güneyinde olduğu gibi kuzeyinde de bir çevreyolu açma çalışmalarını sürdüren belediyemiz, Kuzey Çevreyolu'nun ilk etabı olarak kabul edilen Karapınar Mahallesindeki yeni yol çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Organize Sanayi Bölgesi ile Küçük Sanayi Sitesi arasında sürdürülen çalışmalar tamamlandığında şehrin ulaşım ağı daha da genişleyecek. Çevreyollarına ilaveten Kuzey Çevreyolu ile entegre olan 4. Murat Bulvarı da şehrimizin ulaşım ağına ciddi bir zenginlik katacak. 2 bin 200 metre uzunluğuna sahip olan 4. Murat Bulvarı'nda çalışmalar devam ediyor. Ayrıca, şehrimizin vitrini durumunda olan Atatürk Bulvarı'na döşediğimiz 13 kilometrelik otomatik sulama sistemi sayesinde çimlendirme ve bitkilendirme çalışmaları artık daha kolay yapılabiliyor. Bunun yanında Karayolları tarafından asfaltı yenilenen, belediyemiz tarafından da bakım ve ışıklandırma çalışması ile kaldırımları düzenlenen bulvar yeni haliyle göz kamaştırıyor. Şehrin ana arterlerindeki trafik yoğunluğunu ortadan kaldırmak için çalışmalarını yoğunlaştıran ekiplerimiz bu anlamda daha önce Karapınar Mahallesi Akkonutlar kavşağında örnek olarak uygulamaya koyduğu akıllı kavşak sistemini şehrin değişik noktalarındaki da uygulayacak. Ayrıca, araç sayım kameraları ve araç sayım sensörleri kullanılarak her yönden araç yoğunlukları tespit edilerek trafik yoğunluğunun önüne geçmeyi amaçladığımız yeni sistem ile şehrimiz daha konforlu, güvenli ve seri bir trafik akışına kavuşacak" diye bilgi verdi.

"Toplu taşımada bekleme sürelerini kısaltmak, yolcuların yanlış araca binerek vakit kaybetmelerinin önüne geçmek ve çağdaş bir toplu taşıma konforuna sahip olması amacıyla toplu taşlıma güzergahımıza akıllı duraklar yerleştiriyoruz" diyerek ulaşım çalışmaları hakkında da bilgiler paylaşan Başkan Kılınç, "Bu duraklarla entegre çalışan 'Otobüsüm Nerde' uygulamasını telefonuna indiren vatandaşlarımız, otobüslerinin nerede olduğunu ve ne zaman durağa geleceğini görerek programlarını buna göre ayarlayabiliyor" dedi.

"Şehir içme suyu hattı baştan sona yenileniyor"

Üstyapı çalışmalarının ardından altyapı çalışmaları hakkında da bilgielr veren Belediye Başkanı Kılınç, MADAD ve FRIT projeleriyle altyapının baştan sona değeşeceğini müjdeleyerek şunları ifade etti: "Adıyaman'ın içme suyu sorununu ortadan kaldırmak ve mevcut içme suyu hattını yenilemek amacıyla AB Projesi olan MADAD (Avrupa Birliği Bölgesel Güven Fonu) kapsamında inşası devam eden Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı Projesi'nde sona yaklaşıldı. Tamamı hibe yoluyla gerçekleştirilecek olan Gürlevik İçme Suyu İsale Hattı İnşaatı Projesi kapsamında 34 kilometrelik düktil isale hattı ile 20 bin metreküplük içme suyu deposunu şehrimize kazandıracağız. MADAD'ın yanı sıra Avrupa Birliği tarafından oluşturulan Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında da Adıyaman merkez ilçede yenilenmesi planlanan imalat ve altyapı çalışmaları devam ediyor. Hibe ile şehrimizin içme suyu hattının baştan sona yenileneceği proje kapsamında 616 kilometre içme suyu isale hattı ile 10 bin metreküplük içme suyu deposu yapılacak."

Programın geri kalan kısmında araç filosuna yapılan 150 milyon TL'yi aşan yatırımdan ıslah edilerek sosyal donatı alanlarına dönüştürülen derelere, imar ve kentsel tasarım çalışmalarından prestij cadde ve sokak sağlıklaştırılmasına, Tarihi Çarşı restorasyonundan kentsel dönüşüm çalışmalarına, tam teşekküllü hayvan hastanesinden, hayvan pazarı ve mazbahane projesine, Tarım Mükemmeliyet Merkezinden yeşil Adıyaman çalışmalarına, sosyal yardımlardan Güneş Enerji Santraline kadar birçok konu hakkında izleyicilere bilgiler verdi.

Programın son bölümünde izleyicilerden gelen soruları da yanıtlayan Başkan Kılınç, konuşmasının sonunda kendisine bu imkanı sunan Mercan TV yöneticilerine ve program yapımcısı Baykan Sarıkaya ile teknik ekibe teşekkür etti.