Başkan Kılınç: Irak ve Suriye'de yapılanların hepsini gördük ve şahit olduk - Videolu Haber

"Müslümanların biraz veraset sahibi olması lazım"

Orta Doğu ve Batıdaki Müslümanların veraset sahibi olması lazım gerektiğini belirten Başkan Kılınç," Burada güçlerin savaşı var. Gücün haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu anlamda dünyayı yaşanmaz hale getirmiş küresel güçler var. Bu anlamda insanlığın yeni bir arayışa ihtiyacı, yeni bir güce ihtiyacı var. Yeni demokratik adil insanları kucaklayacak bir güce ihtiyacı var. Şuan o küresel güçler ile karşı karşıya dediklerimiz Avrupa Birliği, Amerika ve Rusya bir şeklide karşı karşıya görünüyorlar ama maalesef sonuçta herkesin yaptığı aynı Amerika Başkanı, Rusya Başkanı aynı şeyleri yapıyor. Irak, Suriye yapılanların hepsini gördük ve şahit olduk. Yani onlarda çok masum değiller ve farkları yok özellikle Orta Doğu ve Batıdaki Müslümanların biraz veraset sahibi olması lazım. Dünya konjonktürüne bu gözle bakmak lazım." dedi.

"Söz sahibiyiz ama bunu çok daha ileriye götürmemiz lazım"

Haksızlığa, zulümlere sesiz kalınmaması için Türkiye'nin sanayide, bilimde güçlü olması gerektiğini belirten Başkan Kılınç,"Malumunuz Türkiye’nin doğusunda Rusya, Ukrayna güneyinde Irak, Suriye batısında Yunanistan var. Türkiye’nin politikasında ilerleme var ve güzel işliyor. Cumhurbaşkanımızın 20 yıllık bir birikimi ile liderliği ile dünya konjonktürünü iyi okumasıyla dış politikamız çok iyi gidiyor ve dolayısı ile burada bir veraset sahibi olmamız lazım. Bir taraftan insanı değerlerden taviz vermeyeceğiz, bir taraftan ülkemizin çocuklarımızın geleceği konusunda yeni nesiller noktasında gerekli atılımları yapmak zorundayız. Türkiye’nin güçlü olması lazım, tüm zulümleri haksızlıkları gördüğümüz zaman ülkemizin ekonomik olarak güçlü olması lazım. Sanayide, bilimde güçlü olmamız lazım ki; dünyada söz sahibi olması daha rahat elimize geçebilsin, şuan kısmen de olsa bir söz sahibiyiz ama bunu çok daha ileriye götürmemiz lazım. Bunu yolu bilim, ekonomi, savunma sanayisinden geçer Allah şükür atılımlarımız var. Ama daha atımların olması lazım. Yeter ki; bu potansiyeli kullanalım Türkiye’de bu potansiyel var. Ukrayna halkına geçmiş olsun diyorum temennimiz barış ve huzur içerisinde sadece Ukrayna değil tüm bölgenin mazlumların, mağdurların haksızlığa uğramama konusunda politikaların gelişmesini istiyoruz."şeklinde konuştu.

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