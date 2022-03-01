Galeriler Yazarlar
Adıyaman 10
kapalı
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1.970,58
ALTIN
862,59
DOLAR
13,95
STERLİN
18,75
EURO
15,61

Başkan Kılınç: Irak ve Suriye'de yapılanların hepsini gördük ve şahit olduk - Videolu Haber

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı değerlendiren Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, Irak ve Suriye yapılanlara şahit olduklarını belirterek, her iki tarafından çok masum olmadığını savundu.

01 Mart 2022 Salı 12:32
5 Okunma
Başkan Kılınç: Irak ve Suriye'de yapılanların hepsini gördük ve şahit olduk - Videolu Haber

"Müslümanların biraz veraset sahibi olması lazım"
Orta Doğu ve Batıdaki Müslümanların veraset sahibi olması lazım gerektiğini belirten Başkan Kılınç," Burada güçlerin savaşı var. Gücün haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Haklının güçlü olduğu değil, güçlünün haklı olduğu bir dünyada yaşıyoruz. Bu anlamda dünyayı yaşanmaz hale getirmiş küresel güçler var. Bu anlamda insanlığın yeni bir arayışa ihtiyacı, yeni bir güce ihtiyacı var. Yeni demokratik adil insanları kucaklayacak bir güce ihtiyacı var. Şuan o küresel güçler ile karşı karşıya dediklerimiz Avrupa Birliği, Amerika ve Rusya bir şeklide karşı karşıya görünüyorlar ama maalesef sonuçta herkesin yaptığı aynı Amerika Başkanı, Rusya Başkanı aynı şeyleri yapıyor. Irak, Suriye yapılanların hepsini gördük ve şahit olduk. Yani onlarda çok masum değiller ve farkları yok özellikle Orta Doğu ve Batıdaki Müslümanların biraz veraset sahibi olması lazım. Dünya konjonktürüne bu gözle bakmak lazım." dedi.
"Söz sahibiyiz ama bunu çok daha ileriye götürmemiz lazım"
Haksızlığa, zulümlere sesiz kalınmaması için Türkiye'nin sanayide, bilimde güçlü olması gerektiğini belirten Başkan Kılınç,"Malumunuz Türkiye’nin doğusunda Rusya, Ukrayna güneyinde Irak, Suriye batısında Yunanistan var. Türkiye’nin politikasında ilerleme var ve güzel işliyor. Cumhurbaşkanımızın 20 yıllık bir birikimi ile liderliği ile dünya konjonktürünü iyi okumasıyla dış politikamız çok iyi gidiyor ve dolayısı ile burada bir veraset sahibi olmamız lazım. Bir taraftan insanı değerlerden taviz vermeyeceğiz, bir taraftan ülkemizin çocuklarımızın geleceği konusunda yeni nesiller noktasında gerekli atılımları yapmak zorundayız. Türkiye’nin güçlü olması lazım, tüm zulümleri haksızlıkları gördüğümüz zaman ülkemizin ekonomik olarak güçlü olması lazım.  Sanayide, bilimde güçlü olmamız lazım ki; dünyada söz sahibi olması daha rahat elimize geçebilsin, şuan kısmen de olsa bir söz sahibiyiz ama bunu çok daha ileriye götürmemiz lazım. Bunu yolu bilim, ekonomi, savunma sanayisinden geçer Allah şükür atılımlarımız var. Ama daha atımların olması lazım. Yeter ki; bu potansiyeli kullanalım Türkiye’de bu potansiyel var. Ukrayna halkına geçmiş olsun diyorum temennimiz barış ve huzur içerisinde sadece Ukrayna değil tüm bölgenin mazlumların, mağdurların haksızlığa uğramama konusunda politikaların gelişmesini istiyoruz."şeklinde konuştu.

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'li Binzet: Karanlık sonrası Türkiye için bir aradayız
CHP'li Binzet: Karanlık sonrası Türkiye için bir aradayız
Başkan Diler: AK Parti, tüm darbe faillerinin yargılanmasını sağlamıştır
Başkan Diler: AK Parti, tüm darbe faillerinin yargılanmasını sağlamıştır
Milletvekili Tutdere: Karşılıklı istişare ve dayanışmayla tüm sorunların üstesinde gelebiliriz - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Karşılıklı istişare ve dayanışmayla tüm sorunların üstesinde gelebiliriz - Videolu Haber
AK Parti'den 28 Şubat açıklaması - Videolu Haber
AK Parti'den 28 Şubat açıklaması - Videolu Haber
Başkan Kılınç: 28 Şubat'ta da, 15 Temmuz’da aynı fabrikasyonun ürünüdür - Videolu Haber
Başkan Kılınç: 28 Şubat'ta da, 15 Temmuz’da aynı fabrikasyonun ürünüdür - Videolu Haber
Tutdere: Emperyalist devletler yoksul halklara bedeller ödetiyor - Videolu Haber
Tutdere: Emperyalist devletler yoksul halklara bedeller ödetiyor - Videolu Haber
CHP heyetinden, Başkan Kılınç'a ziyaret
CHP heyetinden, Başkan Kılınç'a ziyaret
Başkan Dağtekin: Millet iradesi ilelebet payidar kalacaktır
Başkan Dağtekin: Millet iradesi ilelebet payidar kalacaktır
Başkan Aydın: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyoruz
Başkan Aydın: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyoruz
Muhalefetin gündeminde 'Adıyaman' vardı
Muhalefetin gündeminde 'Adıyaman' vardı
CHP’li Binzet: Halk sefalete doğru sürükleniyor
CHP’li Binzet: Halk sefalete doğru sürükleniyor
AK Partili kadınlardan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Partili kadınlardan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Partili Dağtekin: İslam topluluğu kurmamız gerekirken maalesef bizi bize bırakmıyorlar
AK Partili Dağtekin: İslam topluluğu kurmamız gerekirken maalesef bizi bize bırakmıyorlar
Milletvekili Tutdere’den 'Uyuşturucuyla Etkin Mücadele İçin' araştırma önergesi
Milletvekili Tutdere’den 'Uyuşturucuyla Etkin Mücadele İçin' araştırma önergesi
Milletvekili Tutdere RTÜK’ün lisans iptal cezasının ortadan kaldırılması için kanun teklifi verdi
Milletvekili Tutdere RTÜK’ün lisans iptal cezasının ortadan kaldırılması için kanun teklifi verdi
Ulubey: Gençlik mutsuz, gençlik umutsuz
Ulubey: Gençlik mutsuz, gençlik umutsuz
Başkan Aydın: Ankara'da proje ve yatırımları adım adım yakinen takip ediyoruz
Başkan Aydın: Ankara'da proje ve yatırımları adım adım yakinen takip ediyoruz
CHP'li Binzet: Toplumun tüm kesimlerinde geçim sıkıntısı yaşanıyor
CHP'li Binzet: Toplumun tüm kesimlerinde geçim sıkıntısı yaşanıyor
HDP üyelerinden saldırı tepkisi - Videolu Haber
HDP üyelerinden saldırı tepkisi - Videolu Haber
CHP'li Yavuz'dan Medeni Kanunu açıklaması
CHP'li Yavuz'dan Medeni Kanunu açıklaması
Başkan Kılınç'ın Ankara temasları devam ediyor
Başkan Kılınç'ın Ankara temasları devam ediyor
Milletvekili Tutdere: Tütün meselesi Türkiye’nin meselesidir - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Tütün meselesi Türkiye’nin meselesidir - Videolu Haber
Tutdere: Tütünde önceden idari para cezası vardı, AK Parti sayesinde bir de hapis cezası geldi - Videolu Haber
Tutdere: Tütünde önceden idari para cezası vardı, AK Parti sayesinde bir de hapis cezası geldi - Videolu Haber
Başkan Yavuz: Tüm kadınları ve eşitlikçi erkekleri Medeni Kanunumuza sahip çıkmaya davet ediyoruz
Başkan Yavuz: Tüm kadınları ve eşitlikçi erkekleri Medeni Kanunumuza sahip çıkmaya davet ediyoruz
Milletvekili Tutdere: Bu zamları meydana getiren EPDK'nın kararı hukuka aykırıdır - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Bu zamları meydana getiren EPDK'nın kararı hukuka aykırıdır - Videolu Haber
İYİ Partili Doğan: Ekonomi hiç bu kadar kötü olmamıştı
İYİ Partili Doğan: Ekonomi hiç bu kadar kötü olmamıştı
Başkan Doğan: Adıyaman'a hiç bir şey veremediniz bari baraj sebebiyle köylüleri mağdur etmeyin
Başkan Doğan: Adıyaman'a hiç bir şey veremediniz bari baraj sebebiyle köylüleri mağdur etmeyin
CHP'li Binzet: Ülkenin sandığa gitmekten başka yolu kalmadı
CHP'li Binzet: Ülkenin sandığa gitmekten başka yolu kalmadı
AGAD yönetiminden Pektaş'a hayırlı olsun ziyareti
AGAD yönetiminden Pektaş'a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Dağtekin: Yapılanları unutmadan sıkıntılarımıza odaklanalım
Başkan Dağtekin: Yapılanları unutmadan sıkıntılarımıza odaklanalım

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim