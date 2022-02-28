Galeriler Yazarlar
Adıyaman 13
parçalı bulutlu
Adıyaman Taziye Adıyamanlılar Adıyaman - Asayiş Yerel Genel Adıyaman ﻿Ulusal ﻿Çalışan Siyaset Bölge Haberleri Hikayeler ﻿Röportajlar Bunları Biliyormuydunuz Kitaplar Şiirler Magazin ﻿Gündem Fıkralar Adıyaman Tarihçe Adıyaman Coğrafya Yemekler Misafir Makaleler Asayiş Anılar ﻿Sağlık Türküler Sanatçılar Özel Haber Albumler Kültür Sanat Eğitim Bakanlık ﻿Ekonomi Seçim Haberleri Teknoloji Adıyaman - Bakanlık Bölge Yaşam İlan ﻿Politika Çevre BİLİM VE TEKNOLOJİ Moda ﻿Şambayat Haber
BİST
1.946,19
ALTIN
848,48
DOLAR
13,84
STERLİN
18,65
EURO
15,60

Başkan Kılınç: 28 Şubat'ta da, 15 Temmuz’da aynı fabrikasyonun ürünüdür - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç,"Bu vesayetçi rejim ve düşünce 27 Mayıs'tan itibaren 28 Şubat'ta da, 15 Temmuz’da aynı fabrikasyonun ürünüdür.dedi.

28 Şubat 2022 Pazartesi 18:18
4 Okunma
Başkan Kılınç: 28 Şubat'ta da, 15 Temmuz’da aynı fabrikasyonun ürünüdür - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 28 Şubat post modern darbenin 25. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.
"Bir tarafta kamufle edilmiş şekilde bir yerlerde duruyor"
Başkan Kılınç yaptığı açıklamada, "28 Şubat darbesinin 25’inci yılındayız. Üzerinden 25 yıl geçse de hala hafızalarımızda. O dönem insanlar üzerinde çok korkunç psikolojik ortam oluşturuldu. Tabi arka planına baktığımız zaman küresel güçler ile birlikte bir kısım medya, bir kısım bürokratik iş adamları ve dernekler vardı işin içinde ve bunların hepsi topyekun bir şekilde topluma korku saldılar. Bu darbe girişimi toplumun değerlerine karşı korkunç bir olaydı. Rahmetli Necmettin Erbakan’a yapmadıklarını bırakmadılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için "siyasi hayatı bitti" dediler ve "bin yıl sürecek" dedikleri bu olay çok şükür ki; 2-3 yıl içerisinde tarumar edildi. Çünkü kamunun vicdanında ve toplumun vicdanında yer edinecek bir olay değildi"dedi.
"Bu tür düşüncelerin kırıkları da halen devam ediyor"
Antidemokratik yaklaşımlara her ne kadar toplum taviz vermeyecekse bile yine de dikkatli olmakta yarar olduğuna dikkat çeken Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bu vesayetçi rejim ve düşünce 27 Mayıs'tan itibaren 28 Şubat'ta da, 15 Temmuz’da aynı fabrikasyonun ürünüdür. Ama toplumun temel değerleri, toplumun temel yapısı ve düşüncesi bu tür dışarıdan zorlamalarla bunları kabul edecek bir yapı değil. Ancak bu tür düşüncelerin kırıkları da halen devam ediyor. Bir tarafta kamufle edilmiş şekilde bir yerlerde duruyor. Allah korusun bir fırsatı oluşsa yine canlanacak. Bunun için feraset sahibi olmamız lazım. Bu tür antidemokratik yaklaşımlara, bu tür vesayetçi düşüncelere her ne kadar toplum taviz vermeyecekse bile yine de dikkatli olmakta yarar var. Allah bu topluma ve millete 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi olayları bir daha yaşatmasın inşallah"

 

Kaynak: PHA
Haberin Videosu :
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milletvekili Tutdere: Karşılıklı istişare ve dayanışmayla tüm sorunların üstesinde gelebiliriz - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Karşılıklı istişare ve dayanışmayla tüm sorunların üstesinde gelebiliriz - Videolu Haber
AK Parti'den 28 Şubat açıklaması - Videolu Haber
AK Parti'den 28 Şubat açıklaması - Videolu Haber
Tutdere: Emperyalist devletler yoksul halklara bedeller ödetiyor - Videolu Haber
Tutdere: Emperyalist devletler yoksul halklara bedeller ödetiyor - Videolu Haber
CHP heyetinden, Başkan Kılınç'a ziyaret
CHP heyetinden, Başkan Kılınç'a ziyaret
Başkan Dağtekin: Millet iradesi ilelebet payidar kalacaktır
Başkan Dağtekin: Millet iradesi ilelebet payidar kalacaktır
Başkan Aydın: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyoruz
Başkan Aydın: Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını destekliyoruz
Muhalefetin gündeminde 'Adıyaman' vardı
Muhalefetin gündeminde 'Adıyaman' vardı
CHP’li Binzet: Halk sefalete doğru sürükleniyor
CHP’li Binzet: Halk sefalete doğru sürükleniyor
AK Partili kadınlardan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Partili kadınlardan, Başkan Kılınç'a ziyaret
AK Partili Dağtekin: İslam topluluğu kurmamız gerekirken maalesef bizi bize bırakmıyorlar
AK Partili Dağtekin: İslam topluluğu kurmamız gerekirken maalesef bizi bize bırakmıyorlar
Milletvekili Tutdere’den 'Uyuşturucuyla Etkin Mücadele İçin' araştırma önergesi
Milletvekili Tutdere’den 'Uyuşturucuyla Etkin Mücadele İçin' araştırma önergesi
Milletvekili Tutdere RTÜK’ün lisans iptal cezasının ortadan kaldırılması için kanun teklifi verdi
Milletvekili Tutdere RTÜK’ün lisans iptal cezasının ortadan kaldırılması için kanun teklifi verdi
Ulubey: Gençlik mutsuz, gençlik umutsuz
Ulubey: Gençlik mutsuz, gençlik umutsuz
Başkan Aydın: Ankara'da proje ve yatırımları adım adım yakinen takip ediyoruz
Başkan Aydın: Ankara'da proje ve yatırımları adım adım yakinen takip ediyoruz
CHP'li Binzet: Toplumun tüm kesimlerinde geçim sıkıntısı yaşanıyor
CHP'li Binzet: Toplumun tüm kesimlerinde geçim sıkıntısı yaşanıyor
HDP üyelerinden saldırı tepkisi - Videolu Haber
HDP üyelerinden saldırı tepkisi - Videolu Haber
CHP'li Yavuz'dan Medeni Kanunu açıklaması
CHP'li Yavuz'dan Medeni Kanunu açıklaması
Başkan Kılınç'ın Ankara temasları devam ediyor
Başkan Kılınç'ın Ankara temasları devam ediyor
Milletvekili Tutdere: Tütün meselesi Türkiye’nin meselesidir - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Tütün meselesi Türkiye’nin meselesidir - Videolu Haber
Tutdere: Tütünde önceden idari para cezası vardı, AK Parti sayesinde bir de hapis cezası geldi - Videolu Haber
Tutdere: Tütünde önceden idari para cezası vardı, AK Parti sayesinde bir de hapis cezası geldi - Videolu Haber
Başkan Yavuz: Tüm kadınları ve eşitlikçi erkekleri Medeni Kanunumuza sahip çıkmaya davet ediyoruz
Başkan Yavuz: Tüm kadınları ve eşitlikçi erkekleri Medeni Kanunumuza sahip çıkmaya davet ediyoruz
Milletvekili Tutdere: Bu zamları meydana getiren EPDK'nın kararı hukuka aykırıdır - Videolu Haber
Milletvekili Tutdere: Bu zamları meydana getiren EPDK'nın kararı hukuka aykırıdır - Videolu Haber
İYİ Partili Doğan: Ekonomi hiç bu kadar kötü olmamıştı
İYİ Partili Doğan: Ekonomi hiç bu kadar kötü olmamıştı
Başkan Doğan: Adıyaman'a hiç bir şey veremediniz bari baraj sebebiyle köylüleri mağdur etmeyin
Başkan Doğan: Adıyaman'a hiç bir şey veremediniz bari baraj sebebiyle köylüleri mağdur etmeyin
CHP'li Binzet: Ülkenin sandığa gitmekten başka yolu kalmadı
CHP'li Binzet: Ülkenin sandığa gitmekten başka yolu kalmadı
AGAD yönetiminden Pektaş'a hayırlı olsun ziyareti
AGAD yönetiminden Pektaş'a hayırlı olsun ziyareti
Başkan Dağtekin: Yapılanları unutmadan sıkıntılarımıza odaklanalım
Başkan Dağtekin: Yapılanları unutmadan sıkıntılarımıza odaklanalım
CHP'li Köseler: Evine et girmeyen vatandaş, şimdi sebzeye bile ulaşamıyor
CHP'li Köseler: Evine et girmeyen vatandaş, şimdi sebzeye bile ulaşamıyor
Ulubey, gündemi değerlendirdi
Ulubey, gündemi değerlendirdi
CHP'li Binzet: AK Parti iktidarı Adıyaman’a altın çağını değil, teneke devrini yaşatıyor
CHP'li Binzet: AK Parti iktidarı Adıyaman’a altın çağını değil, teneke devrini yaşatıyor

Galeriler Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Adıyamanlılar
    Bedava bonus canlı casino bahis mersin escort gaziantep escort mersin escort escort gaziantep şelale çay kazanları istanbul nakliyat

    Altınşehir Mah.30163 Sok.Palmiye 2 sitesi B Blok. Kat.1 No 1 Adıyaman

    0533 659 63 36

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi İHA (İlas Haber Ajansı) Abonesidir.
    Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir. Adıyamanlılar Net Haber Sitesi PERRE (Perre Haber Ajansı) Abonesidir.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim