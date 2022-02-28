Başkan Kılınç: 28 Şubat'ta da, 15 Temmuz’da aynı fabrikasyonun ürünüdür - Videolu Haber

Adıyaman Belediye Başkanı Dr. Süleyman Kılınç, 28 Şubat post modern darbenin 25. yıldönümü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

"Bir tarafta kamufle edilmiş şekilde bir yerlerde duruyor"

Başkan Kılınç yaptığı açıklamada, "28 Şubat darbesinin 25’inci yılındayız. Üzerinden 25 yıl geçse de hala hafızalarımızda. O dönem insanlar üzerinde çok korkunç psikolojik ortam oluşturuldu. Tabi arka planına baktığımız zaman küresel güçler ile birlikte bir kısım medya, bir kısım bürokratik iş adamları ve dernekler vardı işin içinde ve bunların hepsi topyekun bir şekilde topluma korku saldılar. Bu darbe girişimi toplumun değerlerine karşı korkunç bir olaydı. Rahmetli Necmettin Erbakan’a yapmadıklarını bırakmadılar. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan için "siyasi hayatı bitti" dediler ve "bin yıl sürecek" dedikleri bu olay çok şükür ki; 2-3 yıl içerisinde tarumar edildi. Çünkü kamunun vicdanında ve toplumun vicdanında yer edinecek bir olay değildi"dedi.

"Bu tür düşüncelerin kırıkları da halen devam ediyor"

Antidemokratik yaklaşımlara her ne kadar toplum taviz vermeyecekse bile yine de dikkatli olmakta yarar olduğuna dikkat çeken Kılınç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bu vesayetçi rejim ve düşünce 27 Mayıs'tan itibaren 28 Şubat'ta da, 15 Temmuz’da aynı fabrikasyonun ürünüdür. Ama toplumun temel değerleri, toplumun temel yapısı ve düşüncesi bu tür dışarıdan zorlamalarla bunları kabul edecek bir yapı değil. Ancak bu tür düşüncelerin kırıkları da halen devam ediyor. Bir tarafta kamufle edilmiş şekilde bir yerlerde duruyor. Allah korusun bir fırsatı oluşsa yine canlanacak. Bunun için feraset sahibi olmamız lazım. Bu tür antidemokratik yaklaşımlara, bu tür vesayetçi düşüncelere her ne kadar toplum taviz vermeyecekse bile yine de dikkatli olmakta yarar var. Allah bu topluma ve millete 28 Şubat ve 15 Temmuz gibi olayları bir daha yaşatmasın inşallah"

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