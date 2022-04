Başkan Kılıç: İcralarla devraldığımız belediyeyi bugün borçsuz belediye yaptık

31 Mart 2019 yılında yapılan seçimlerde Tut İlçe Belediye Başkanı olarak göreve başlayan Mehmet Kılıç, seçim sürecinde vaatleri yerinde getirmek için çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

3 yıllık çalışmalarını değerlendiren Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç,"Halkımız için 'Daha İyi Bir Tut' sloganı ile seçmenin karşısına çıktık. Doğal güzellikleri ve nadide vatandaşları ile kendi içinde doğru ilerlediğini kaydederek, yerel yönetimler olarak bu sürece her alanda katkı sağlamaya çalıştık."dedi.

Başkan Mehmet Kılınç, 15 yıl süreç içerisinde ilçeye hayel düşüncesinden öteye gidilemeyen doğal gaz için birçok platformda mücadele ettiklerini ve ilçeye doğal gazı depolama sistemiyle Belediye Meclisinde alınan kararla yer tahsisi yaptıklarını belirterek, katlı sağlayanlara teşekkür etti.

İlçede devam eden projeler ve çalışmalar hakkında bilgi veren Tut Belediye Başkanı Mehmet Kılıç,"Malumunuz doğalgaz çalışmaları yapılırken cadde ve sokaklar bozulacak yeniden inşa etmesi gerekecek. Tut halkını bekletmeden belediye ekibimiz hemen bozulan alanı kilitli tas döşeyerek kullanıma hazır edecek Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem Bey 10,000m2 taş sözünü aldık.

Modern taziye evi yapıldı. Sırada kültür merkezi, kütüphane ve sağlıklı yaşam parkı yapılacak. Girişimlerimizle Erdemoğlu ailesi tarafından ilçemize modern bir taziye evi yapıldı. Taziye evinden ziyade komple bir sosyal tesis görevi görüyor sosyal projelerde de kullanabiliyor. Yine Erdemoğlu ailesi tarafından ilçemize kültür merkezi yapılacak onun hazırlıkları yapıyoruz. Kısa sürede başlanıp hizmete açacağız. Geçen hafta İstanbul Kartal Belediyesi ve Kadıköy belediyeleri ziyaret ederek, ilçemize 'Sağlıklı Yaşam Parkı' sözünü aldık. Tut ilçemize vatandaşlar güvenli bir alanda gönül rahatlığıyla vakit geçirebilecek. Şehrin kalabalık ortamından uzaklaşıp vatandaşların bisiklete binip yürüyüş yapabilecekleri modern bir parkı en kısa sürede kadar başlayacağız"dedi.

"İcralarla devraldığımız belediyeyi bugün borçsuz belediye yaptık"

Seçim süreci sonrası bir çok borç batağında olan ve icralarla boğuşan bir belediyeyi borçlarını ödeyerek, kar etmesini sağladıklarını aktaran Başkan Kılıç,"Sizlerde hatırlarsınız ki; geçtiğimiz yıllarda Tut Belediyesi'ne haciz gelmişti bizlerde şeffaf ve hesap verebilen bir belediye modeline dönüştürme kararı aldık. İlk kez bu dönemde hesapları halka açtık. Kasamızda nakit 1 milyon TL civarında paramız var. İsteyen her vatandaşımız, kendi evi olan belediye binamıza gelerek, hesaplarımızı sorgulayabilir. Bundan gocunmayız, aksine mutluluk duyarız. Çünkü biz hesap verebilen bir belediye olma vaadiyle göreve gelmiştik. Geçmişte borçlu ve icralık durumlarla karşılaşmıştık. Bugün kasamızda milyon TL’lik paramızın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu para bizim değil, halkın parası. Bunun da bilinmesini istiyoruz"şeklinde konuştu.

"En başarılı belediye başkanları arasında yer aldık"

Türkiye'de yerel yönetimler çalışmasının yapıldığını ve bir haber potalı tarafından en başarılı belediye sıralamasında yer aldıklarını belirten Başkan Kılıç,"Türkiye genelinde, yerel yönetimlerin çalışmalarını takip eden haber portal, Tut ilçesinde son yıllarda yapılan yatırımları mercek altına aldı. Belediyenin altyapı, sosyal, hizmet bakımından bir çok ilçeyi geride bıraktığına dikkat çekerek bizleri en başarılı belediye kültürel ve eğitime yönelik projelerini inceleyen site, yapılan çalışmalar üzerinden, Tut ilçesinin, Türkiye’nin başkanları arasında yer aldık." Dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in söz verdiği çöp aramasının hibe edildiğini hatırlatan Başkan Kılıç,"Geçtiğimiz ocak ayında, Tut Belediyesi’ne makine, ekipman desteği sözü veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdiği sözü yerine getirdi. İzmir’den Tut’a çöp aracı geldi.Tut Belediyesi olarak manevi değerlere sahip çıkıyoruz. Belediye ekiplerimiz, ilçe merkezinde bulunan mezarlıklarda bakım ve temizlik çalışmalarını periyodik olarak sürdürüyor. Yine merkezde bulunan mezarlığımızın iç kısmını kilitli taş döşenerek vatandaşlarımızın daha temiz ortamda gitmelerini sağladık. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından ilçemize cenaze nakil aracı hibe edildi değerli başkanıma teşekkür ederim. İlçemizde yangın esnasında hemen müdahale edilecek modern bir itfaiye aracına ihtiyacımız vardı. Belediyeler birliği tarafından itfaiye aracı tahsis edilerek bu eksikliği de gidermiş olduk. Belediyemizin olmazsa olmazı iş makinası. Sürekli arızalan iş makinası vardı. Görüşmelerimiz neticesinde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından ilçemize iş makinasını teslim aldık. Her sene düzenlenen Adıyaman Tanıtım günlerine Tut Belediyesi olarak yerimizi alarak İlçemizde markalaşan Dut Kurusunu ve Pekmezini ikram ederek ilçemizi en iyi şekilde temsil ettik."şeklinde konuştu.

"Temizlik ve hijyene büyük önem verdik"

Temizliğe önem verdiklerini ve ilçede yapımı tamamlanan çeşitli çalışmaları aktaran Başkan Kılıç, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Çöp konteynerlerini yenilerken sayıyı da artırdık. Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı Sayın Fethi Yaşar ile görüşmemiz sonucu ilçemize 50 adet konteyner ve 50 adet bankı hibe yoluyla, kasamızdan tek kuruş harcamadan kazandırdık. Fethiye mahallesindeki Hastane Lojmanı sokağının alt yapısını tamamladık ve kilit taşı döşemesini gerçekleştirdik. Cumhuriyet mahallesinde Cünüt yolu istinat duvarlarının yanı sıra ve parke taşı çalışması yapıldı. Bu arada, ilçe merkezimize en yakın nokta olan fakat yaya olarak bile yüreme imkanı olmayan Ulupınar mevkiinde 6 metre genişliğinde yol açarak halkımızın hizmetine açtık. Reşadiye Mahallemizde, Çanakcı Caddesini genişletirken, parke taşı döşemesini de gerçekleştirdik. Ekip olarak, anlık arıza ve ihtiyaçlarımız için çözüm sunabilen, aktif bir yapıya dönüştük. Orta ve uzun vadedeki sorunlarımıza da çözümler ürettik. Kurumsal yapıyı güçlendirdik. Hizmet yaparken, vatandaşın bütçesini de düşündük. Temizlik ve hijyen pandemi sürecinde daha da önem kazandığı için, artan maliyetleri halkımıza yansıtmak yerine şu fiyatlarında yüzde 20 indirime gittik. Bunu yaparken de sosyal belediyeciliği esas aldık. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi dolayısıyla ilçemizi belirli aralıklarla ve sıklıkla dezenfekte çalışmalarımız devam ediyor. Tek temennimiz salgının bir an önce son bulması. İlçemizi bu hastalıktan korumaya ve uzak tutmaya gayret gösteriyoruz"