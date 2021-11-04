Başkan Kenan Doğan Tarımsal Sulamayı Sordu

Başkan Doğan: “Adıyaman’ın tarımsal faaliyetlerine yönelik sıkıntılarının en önemli sorunlarından biri olan sulama hususundaki eksiklerimizin neden giderilmediğine ilişkin İYİ Parti Gurup Başkan vekili Sayın Lütfü Türkkan Tarım ve Orman Bakanlığınca cevaplanmak üzere TBMM Başkanlığına soru önergesi vermiştir. Verilen soru önergesinde sayın gurup Başkan vekili şunları sormuştur; Adıyaman ili Kahta ilçesinde bölgede yeterli su kaynakları bulunmasına rağmen Gapın merkezinde yer alan Kahta ve Adıyaman merkez,Gölbaşı,Besni, Samsat gibi ilçelerimizin bir türlü sulu tarıma kavuşamaması sebebiyle ve bunun üzerine artan kuraklık da eklenince tarımsal faaliyetlerden vazgeçmeye başlanıldığının hükümet tarafından bilinip bilinmediği sorulmuş ve bunun sonucu olarak Bir zamanlar kendi topraklarında tarımla uğraşan vatandaşlarımızın Olumsuzluklardan dolayı artık Karadeniz Çukurova ve iç Anadolu bölgelerine mevsimlik işçi olarak gittiklerini yani ırgat olduklarını bunun doğal sonucu olarak da artık köylerde yaşamadıklarını şehirlere göç etme mecburiyetinde kaldıklarını biliyor musunuz.

Bu bilgiler ışığında;

1-Kahta ilçesindeki çiftçilerimizin Gap projesi Ve yakınlardaki baraj göletlerinin sulama imkanlarından tam olarak ne zaman yararlanmaya başlayacaktır? Bugüne kadar bölgedeki çiftçilerimizin suya erişememesin sebebi nedir?

2-Gap projesi %100 olarak ne zaman tamamlanacaktır? Proje şu an için yüzde kaç tamamlanmıştır? Projenin bugüne kadar tamamlanamamasının gerekçesi nedir?

Bölgenin sulama altyapısı ne zaman tamamlanacaktır?

3- çiftçilerimiz son yıllarda giderek artan kuraklıktan oldukça etkilenmiştir. Kahtalı çiftçilerin tarım faaliyetlerini sürdürebilmesi adına herhangi bir destek ve proje düşünülmekte midir?

4-bölgede artan kuraklığa karşı bakanlığınız tarafından herhangi bir önlem ve acil eylem planı oluşturulmuş mudur varsa bu önlemler ve planlar nedir?

5-bölgede çiftçilerimizin topraklarını terk etmemesi ve göçün önlenebilmesi adına bakanlığınız tarafından herhangi bir çalışma yapılmak tamıdır?” dedi.