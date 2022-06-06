Başkan Karaaslan: “Bu kadar büyük ve yüksek enflasyon neden gerçekleşiyor”

Başkan Hakan Karaaslan açıklamasında;

“Piyasaların zorlanmasında ki sebeplerin en büyüğü bu kadar büyük ve yüksek enflasyon neden gerçekleşiyor.. bu sorunun karşılığını bizi yönetenler vermelidir dürüstçe… Enflasyon insanlara nefes aldırmayacak ortam hazırlayabilir… zengini daha zengin ederken garibanın elindeki ekmekten ve emekten çalındığını unutmayalım..

KUR KORUMALI FAİZ

Asıl neden nedir bunu herkesin bilmesi gerekir dünya litaretöründe böyle bir anektod yoktur neymiş efendim faiz, enflasyonu tetikliyor demek… bu çok yanlış …. Aslında enflasyon faiz ile düşürülür… Aslında konuşulacak en büyük söz faiz falan da değil bu enflasyonun oluşmasına neden olan şeyler nelerdir neler yaşandı son 10 yılda bu duruma düşürmemek için neler yapıldı ve ne şekilde bu duruma geldik hadi geldik durumdan kurtulmak için iktidar neler yapıyor kurtulabilecekmiyiz. Bütün dünyada enflasyon var ama %7 veya 10 larda ilken Türkiye’de hissedilen enflasyon %150 lerde sorun belirlendi mi çözümü nedir.. sorun büyük oranda milli gelirin paranın yanlış yerlerde kullanılıp değerlendirilmemesindendir. Tüketimin çok üretimin az oluşu enflasyon getirir enflasyonu engellemek içinde fazi artırılır ki milletin mal alımı engellensin. Ancak geçmişte denenmiş ve ülkemizi perişan etmiş kur korumalı fazi yöntemi ile daha kötü sonuçlara ulaşılabilir.. Bence bundan baz geçilmelidir.. Hepsinin üstüne de kur korumalı faiz gelince de bildiğiniz yıkıma dönüşebilir.. Bu zamanlarda para işinde çok dikkatli olunması gereklidir.. Malın mı paranın mı bizlerin mevcut durumunu koruyacağı belli olmuyor o yüzden tavsiyem bütün yumurtaları aynı sepete koymayın… Şuan Emtia (ticari mal) üretim mamülleri ile karşısında güçlü rakipleri olan sıcak para ( dövüz cinsinden dolar Euro altın) arasında sıcak bir savaş var paralel bir biçimde hepsi yükselişte bu yarışı alım gücü ile ticari mal kaybedecek büyük bir savaş var bakalım hangisi yenecek .. Burda esnaf ticari mal üretici hammadde alıp kendini koruyabildi ise de ticari mal veya hammadde alamayan üretici veya tüccar varlığını koruyamadan battı… Bu işten ençok zarar gören etkilenenler ise yine ezilen dar gelirli vatandaşlar ile sabit maaş ile çalışanlara oldu.” Dedi.