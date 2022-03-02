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Başkan Gökalp, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Genel Başkanlığını Ahmet Davutoğlu’nun yaptığı Gelecek Partisi’nde Adıyaman İl Başkanlığının kararı ile Kahta İlçe Başkanlığı görevine İş Adamı Murat Gökalp atandı.

02 Mart 2022 Çarşamba 13:51
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Başkan Gökalp, basın mensuplarıyla bir araya geldi

Gelecek Partisi Kahta İlçe Başkanı Murat Gökalp’e yetki belgesini Genel Başkan Ahmet Davutoğlu teslim etti.

Kahta’daki yerel ve ulusal basın mensupları ile bir araya gelen Gelecek Partisi Kahta İlçe Başkanı Murat Gökalp, yeni siyasi oluşumda Kahta’yı temsil etme görevinin kendisine verildiğini hatırlatarak çok yakında ilçe başkanlığı binasının açılacağını ve partisinin tabelasının asılacağını söyledi.

18 Mart’ta Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun Kahta’ya geleceğini belirten Başkan Gökalp,"Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu tarafından yeni siyasi oluşumda Kahta’mızı temsil etme görevi tarafıma tevdi edildi. Kahta'mızı en iyi şekilde temsil etmek için elimizden gelen tüm gayreti sarf edeceğiz. Yönetim kurulu çalışmalarımızı tamamladık. En kısa sürede Kahta ilçe binamızın açılışını yapıp tabelamızı asacağız. Kahta'da taş üzerine, bir taş da biz koyabilir miyiz düşüncesi ile çalışmalarımıza başladık. Genel Başkanımız Ahmet Davutoğlu da 18 Mart’ta Kahta’ya geliyor. Tüm halkımızı karşılamaya davet ediyorum. Partimize halkımızın çok büyük bir teveccühü var. Kahta’daki sorunları gayet iyi biliyorum, bu sorunların çözülebilmesi için ne yapılması gerekiyorsa yönetimimizle birlikte yapmaya hazırız. İlçemize güzel hizmetleri kazandırmak için siyaset saflarında yerimizi aldık. Allah hepimizin yardımcısı olsun" diye konuştu.

Kaynak: PHA
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