Başkan Emre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

Suudi Arabistan ziyaretlerinde geçirdiği kalp krizi sebebiyle Hasan Karakaya'nın 30 Aralık 2015'te kaybetmişti. Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “Vefatının 6. Yıl Dönümünde Hasan Karakaya'yı Anma Programı"na katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan," Beraberdik. Ashab-ı Suffe'de sohbetimizi yaptık. Sohbetten sonra otele geçtik. Bir müddet sonra da Hasan Karakaya kardeşimizin kalp krizi geçirdiği haberi bize geldi. Şüphesiz ki bizler ölüme inanmış insanlarız. Hele hele Medine-i Münevvere'de Ashab-ı Suffe'de sohbeti yap, ondan sonra böyle bir kalp krizi neticesinde Hakk'a yürü. Gerçekten Hasan Karakaya kardeşimiz kaleminin ciddi manada silahşoruydu. Üstadın ifadesiyle; 'Ey düşmanım sen benim ifadem ve hızımsın/Gündüz geceye muhtaç bana da sen lazımsın' dediği gibi Hasan Karakaya kardeşim de aynen bu ifadelerin kalemiydi."dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vefatının altıncı seneyi devriyesinde basının cesur kalemi Karakaya'yı bir kez daha rahmetle yâd ettiğini dile getirerek Karakaya'nın ailesine, dostlarına, okurlarına, Akit Medya Grubundaki mesai arkadaşlarına başsağlığı diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından, Yeni Akit Gazetesi yöneticilerine, Karakaya’nın çalışma arkadaşlarına ve ailesine plaket verdi.

Başkan Emre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

Program sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre, ilçedeki yatırımları hakkında bilgi vererek, yapılması planlanan çalışmaları hakkında da bilgi verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrasında Başkan Emre, “ Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bildirdiği şeklinde hemşerilerimize ve ilçeye hizmet etmek için var gücüyle çalışmaya devam edeceğiz. Türk basın tarihinin cesur gazetecilerinden samimi dava adamı değerli Hasan Karakaya hocamızın vefatının 6. Yıldönümünde düzenlenen anma programı öncesinde İç İşleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ile sohbet ettik. Bakanıma Ülkemiz ve Milletimiz için yapmış olduğu başarılı çalışmalardan ve hoşsohbetlerinden dolayı ilçem adına teşekkür ederim."dedi.