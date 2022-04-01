Başkan Doğan’dan Ramazan Ayı Mesajı

Başkanı Doğan, mesajında şunları kaydetti: “Manevi huzur ve mutluluğun bol olduğu mübarek üç aylardan Ramazan ayını hep birlikte kucaklamanın büyük bir sevincini yaşayacağız. Bu kutsal ayın ülke, İslam âlemi ve tüm insanlık için sevgi, barış ve kardeşliğe vesile olmasını temenni ediyorum. Mukaddes bir ay olan bu aya ulaşmanın, yardımlaşma ve dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın pekişmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Güzelliklerle dolu olan bu rahmet ve mağfiret ayında; kalplerimizden sevgiyi, sofralarımızdan bereketi, evlerimizden huzur ve saadeti eksik etmemesini ve bizleri dostluk, barış ve kardeşlik duygularının hâkim olduğu nice güzel günlere kavuşturmasını, yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. İbadetlerimizin ve dualarımızın büyük bir anlam kazandığı, Yüce Allah’a açılan avuçların boş çevrilmediği Ramazan ayının ilimize, milletimize, ülkemize ve tüm İslam alemine sağlık ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. İYİ Parti Adıyaman il teşkilatı olarak hayırlı Ramazanlar dileriz.”