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Başkan Doğan’dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, '12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
12 Mart 2022 Cumartesi 13:12
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Başkan Doğan’dan 'İstiklal Marşı'nın Kabulü' mesajı

Başkan Doğan mesajında; “Milletimizin milli ve manevi değerlerinin, hürriyet sevdasının ve bağımsızlık tutkusunun en güzel şekilde hayat bulduğu İstiklal Marşımız, işgalcilere karşı kurtuluş mücadelesi verdiğimiz bir dönemde tüm kahramanlarımıza ilham, cesaret ve umut kaynağı olmuştur.

İstiklal Marşı bir bağımsızlık beyannamesi olmasının çok ötesinde; birlik ve beraberliğimizin, dirliğimizin, vicdanımızın; hâsılı bizi biz yapan değerlerin ortak sesidir ve tıpkı şanlı bayrağımız gibi en kıymetli değerlerimizden biridir.

İstiklal marşı;

Milli ruhun tercümanı, milli vakarın manzum seslenişi, milli haysiyetin edebi yorumudur.

Her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal marşımız karanlık ufkun ardından doğacak şafağı müjdelemiş, bu çerçevede bağımsızlık özlemini ateşlemiştir.

Mehmet Akif Ersoy;

Türk milletinin atan nabzı, haykıran iradesi, meydan okuyan nefesi olmuştur.

Milli şairimiz, kaleme aldığı bağımsızlık bildirisini hücrelerinde hissetmiş ve milletin hissiyatını ortaya koymuştur.

Milli şairimiz;

Vatansever bir yürek, milletperver bir kükreyiştir. Türk milleti ona Şükran duydu, engin bir sevgi besledi, hafızasından hiç çıkarmadı.

İstiklal marşımızın kabul edilişinin yıl dönümünde hiç bir çılgının aziz milletimizi zincire vuramayacağını haykırıyor, büyük vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u rahmetle ve minnetle yad ediyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun diyorum. “ Dedi.

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Başkan Doğandan İstiklal Marşının Kabulü MesajıİYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan
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