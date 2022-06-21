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Başkan Doğan: “Vali Halil Işık’a Yapılan Vefasızlık Düzeltilmeli”

İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, Eski Askerlik Şubesine ismi verilen Vali Halil Işık Kültür ve Sanat Evinde isim değişikliğine gidilerek adının kaldırılmasına tepki gösterdi.

adıyamanlılar net
adıyamanlılar net
21 Haziran 2022 Salı 13:28
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Başkan Doğan: “Vali Halil Işık’a Yapılan Vefasızlık Düzeltilmeli”
İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan, uzun yıllar Adıyaman’a Vali ve Kâhta’ya Kaymakam olarak hizmet etmiş Adıyaman’ın eski valilerinden Vali Halil Işık’ın adının verildiği Vali Halil Işık Kültür ve Sanat Evinden kaldırılmasını vefasızlık olarak nitelendirdi.
Doğan, “Uzun yıllardır eski askerlik şubesi olarak adlandırılan harabe bina dönemin valilerinden Halil Işık’ın uğraşları sonucunda AB Kültürel Mirası Geliştirme Hibe Programı Kapsamında restore edilerek ilimize kazandırıldı. Hatırlayanlar olur ise Eski Askerlik Şubesi'nin çatısı tamamen yıkılmış ve depo olarak kullanılıyordu. Vali Işık burayı restore ederek hizmete açtı ve İl Genel Meclisi de aldığı karar ile kültür ve sanat evinin isminin Vali Halil Işık Kültür ve Sanat Evi olarak belirledi. Şimdi üzülerek görüyoruz ki Vali Halil Işık Kültür ve Sanat evi binası Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü devredilerek Gençlik Hizmetleri bürosu olarak kullanılmaya başlandı. Vefa herkes için gerekli. Bu kente yıllarca hem Vali hem de kaymakam olarak hizmet etmiş önemli bir bürokratın İl Özel İdaresinin yetkili organı olan İl Genel Meclisince verilmiş isminin bir tesisten indirilmesi vefasızlığın en büyük örneğidir. Bu yanlışı yapanlar nerede vefasızlıkla karşı karşıya kalırlarsa alınmasınlar çünkü aynı vefasızlık mutlak bir gün karşılarına çıkar. Adının kaldırılması art niyetli bir değer bilmezlik ve vefasızlıktır. Kaldı ki yaşarken insanlara hakkını teslim etmek, onure etmek gerekir. Bu davranış zamanında yerine getirilmişti. Sessiz sedasız kimseye danışılmadan yapılan bu yanlışın düzeltilmesi gerekmektedir”
Anahtar Kelimeler:
İYİ Parti Adıyaman İl Başkanı Kenan Doğan
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